Ibarra Kirol Elkartea celebrará su 59 aniversario con una fiesta el próximo fin de semana

IbarraIbarra Kirol Elkartea celebrará su 59 aniversario con una fiesta el próximo fin de semana
El próximo fin de semana organizarán pasacalles, trikipoteo y comida en la sociedad, y el domingo campeonatos de toca y bola
Amaia Núñez
IBARRA.
Viernes, 17 de octubre 2025, 20:48
Ibarra Kirol Elkartea ha organizado un programa especial para conmemorar su 59 aniversario el próximo fin de semana. El programa se ha distribuido en dos días, los días 25 y 26 de octubre, sábado y domingo.
El sábado el programa comenzará con una diana a cargo de Giroarte y a las 10.45 horas se reunirán en sociedad para realizar un pasacalles hasta Danon Txokoa, donde almorzarán. A continuación, habrá trikipoteo, que finalizará con una comida en la sociedad.
El precio será de 25 euros y el menú estará compuesto por jamón y chorizo, merluza, solomillo con pimientos rojos, postre, café y copa.
El domingo organizarán campeonatos de Bola y Toka a partir de las 09.30. Las inscripciones estarán abiertas hasta las 11.00, a 5 euros, y serán gratuitas para socios y menores de edad. Repartirán numerosos premios en diferentes categorías. Además, a las 11.00 habrá misa por los socios fallecidos.
Energia komunitatea
Energia komunitatea sortzeko bigarren saioa egingo da datorren asteazkenean kultur etxean arratsaldeko 18:00etan. Energia komunitateko eragileak zeintzuk diren, nola finantzatu eta zein proiektu egin daitezkeen ezagutzera emango dute.