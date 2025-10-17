Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ibarra

Ibarra Kirol Elkartea celebrará su 59 aniversario con una fiesta el próximo fin de semana

El próximo fin de semana organizarán pasacalles, trikipoteo y comida en la sociedad, y el domingo campeonatos de toca y bola

Amaia Núñez

IBARRA.

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:48

Comenta

Ibarra Kirol Elkartea ha organizado un programa especial para conmemorar su 59 aniversario el próximo fin de semana. El programa se ha distribuido en dos días, los días 25 y 26 de octubre, sábado y domingo.

El sábado el programa comenzará con una diana a cargo de Giroarte y a las 10.45 horas se reunirán en sociedad para realizar un pasacalles hasta Danon Txokoa, donde almorzarán. A continuación, habrá trikipoteo, que finalizará con una comida en la sociedad.

El precio será de 25 euros y el menú estará compuesto por jamón y chorizo, merluza, solomillo con pimientos rojos, postre, café y copa.

El domingo organizarán campeonatos de Bola y Toka a partir de las 09.30. Las inscripciones estarán abiertas hasta las 11.00, a 5 euros, y serán gratuitas para socios y menores de edad. Repartirán numerosos premios en diferentes categorías. Además, a las 11.00 habrá misa por los socios fallecidos.

Energia komunitatea

Energia komunitatea sortzeko bigarren saioa egingo da datorren asteazkenean kultur etxean arratsaldeko 18:00etan. Energia komunitateko eragileak zeintzuk diren, nola finantzatu eta zein proiektu egin daitezkeen ezagutzera emango dute.

