Horny y Morichon reinan en Ormaiztegi

La 53ª edición del Ciclocross Internacional de Ormaiztegi ha vuelto a convertir esta mañana a la localidad goierritarra en el epicentro del ciclocross vasco e ... internacional. Desde primera hora se ha respirado un ambiente excepcional, con un público entregado, un circuito exigente pero perfectamente preparado y un alto nivel competitivo en todas las categorías.

Aunque las previsiones meteorológicas auguraban una jornada pasada por barro, el circuito ha resistido en excelentes condiciones. Ha habido zonas húmedas y algo resbaladizas, pero sin llegar a los barrizales de años anteriores, lo que ha permitido mantener un ritmo alto y disfrutar de carreras espectaculares en cada salida.

La categoría élite masculina ha sido una de las más intensas y disputadas de la mañana. El belga Clément Horny (BH-Wallonie) se ha llevado la victoria con un tiempo de 1:02:18, tras protagonizar un bonito duelo con el cántabro Gonzalo Inguanzo (Froiz), segundo a 14 segundos, y con Mario Junquera (Unicaja-Gijón), que ha completado el podio a 50 segundos. El local Ion Izagirre, del equipo Cofidis, partía con el apoyo del público, pero una avería mecánica en la primera vuelta le ha hecho perder tiempo y opciones de podio. Aun así, ha completado la carrera y ha terminado 15º, a 5:05 del ganador, recibiendo el aplauso unánime de los asistentes.

En la categoría élite femenina, el protagonismo ha sido francés, con la victoria de Anaïs Morichon, que ha cruzado la meta en 49:19. Le han seguido Sara Cueto, a 46 segundos, y Léa Stern, tercera a 1:06. Han completado el top 5 Ana López (+1:39) y Adèle Hurteloup (+1:50).

En la categoría júnior masculina, el joven Benjamín Noval —reciente fichaje del equipo Ineos Grenadiers— ha confirmado su proyección al imponerse con un tiempo de 36:20. Segundo ha sido Raúl López, a 13 segundos, y tercero el francés Clément Bouyssou, a 1:09. También ha brillado el guipuzcoano Aner Irizar, que ha completado una gran actuación en una categoría repleta de talento emergente.

La prueba júnior femenina ha tenido como clara vencedora a la francesa Noémie Jurado Roumieux, que ha parado el crono en 43:31. Le han seguido María Gutiérrez (+2:52) y la guipuzcoana Maddi Saizar (+3:12), completando un podio de gran nivel.

En la categoría cadete masculina, la victoria ha sido para Alejandro Diego, y en la femenina, la más rápida ha sido Laura Solares.

Durante toda la mañana, el público ha llenado las zonas de animación y las curvas más espectaculares del recorrido, disfrutando de un ambiente deportivo, familiar y festivo. El buen tiempo y la excelente organización han redondeado una jornada que ha vuelto a confirmar que Ormaiztegi sigue siendo la catedral del ciclocross de Gipuzkoa.

Con más de medio siglo de historia, el CX de Ormaiztegi mantiene vivo su espíritu original: competitividad, tradición y pasión por el ciclocross, consolidándose un año más como una cita imprescindible del calendario estatal e internacional.