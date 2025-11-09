Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Horny y Morichon reinan en Ormaiztegi

Josu Zabala

Clément Horny y Anaïs Morichon se han llevado las victorias en una mañana de gran ambiente en la catedral del ciclocross guipuzcoano

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:17

La 53ª edición del Ciclocross Internacional de Ormaiztegi ha vuelto a convertir esta mañana a la localidad goierritarra en el epicentro del ciclocross vasco e ... internacional. Desde primera hora se ha respirado un ambiente excepcional, con un público entregado, un circuito exigente pero perfectamente preparado y un alto nivel competitivo en todas las categorías.

