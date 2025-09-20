Tolosa Goierri'Hitanoa' lantzeko kurtso berria eskainiko da urrian zehar udaletxean
J. ZABALA
ATAUN.
Larunbata, 20 iraila 2025, 21:29
Udazken honetan 'hitanoa' ikasteko aukera berezi bat izango da herritar guztientzat. Jexux Munduate Mujikak gidatutako ikastaroa antolatu da, eta bertan euskararekin eta kulturarekin lotutako hainbat gai landuko dira.
Saioak Udaletxeko ganbaran egingo dira, guztira lau saio izango dira, urriaren 1ean, 8an, 15ean eta 22an, beti 18.30etik 19.30era. Ordubeteko tartean parte-hartzaileek ezagutza berriak jasotzeaz gain, talde giroan aritzeko eta esperientziak partekatzeko aukera izango dute.
Ekimen hau herritarrentzat irekia da, eta izena emateko ataunikertaldea@gmail.com helbidera idatzi behar da.
