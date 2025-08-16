Herriko dantzariek emanaldia eskaini zuten

GabiriaHerriko dantzariek emanaldia eskaini zuten
Larunbata, 16 abuztua 2025, 20:36
Goruntz dantza taldearen emanaldia izan zen larunbatean meza nagusiaren ondoren. Plaza ikuslez bete zen haur eta gazteen dantzekin gozatzeko. Arratsaldean, herriko eta inguruko sagardo dastaketa eta txistorra lehiaketa antolatu ziren, baita bola eta toka txapelketa ere. Gabirian igande honetan agurtuko ditute jaiak. Goizean herritarrentzako bola, toka eta tiragoma txapelketa antolatuko da eta arratsaldean, umeen eguna izango da, Joselu Anayak taldeak alaituta. Gainera, ardo beltz banaketa egingo da iluntzean eta afalondoren, su artifizialak botako dira.
