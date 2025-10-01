Herriaren indarra eta ekimena lau eguneko ospakizunetan Zaldibian

ZaldibiaHerriaren indarra eta ekimena lau eguneko ospakizunetan Zaldibian
Txupinazotik kuadrilla egunera, herriko eragileen elkarlanak eta urteetako ibilbide baten aitortzak jarriko dute nortasuna festetan
Zaldibia
Asteazkena, 1 urria 2025, 20:54
Zaldibitarrek urteko unerik berezienetako bati ekingo diote ostegun honetan: herriko jai nagusiei. Azken asteotan herritarrak buru-belarri aritu dira prestaketetan, plaza handia agertoki bihurtzen, haurrentzako barrakak kokatzeko eremuak libre uzten eta txosnetarako edariak biltegietan pilatzen. Egunak aurrera joan ahala gero eta handiagoa da gogoa; izan ere, denbora luzez itxarondako hitzorduak heltzeko ordua iritsi da. Ospakizunak gaur hasiko dira eta igandera arte iraungo dute, nahiz eta hurrengo asteburuan ere ekitaldi nagusiek jarraipena izango duten.
Aurten, bereziki, Talo Taldeari egingo zaio omenaldia. Herriko jaietan postua jarri zuten lehen aldian 25 urte beteko dira, eta ibilbide horren aitortza gisa, taldeak izango du txupina jaurtitzeko ohorea. 1998an sortu zenetik, eta koronabirusaren etenaldia salbu, taloak herriko plazan eskaini izan dituzte urtero, beti ere borondatezko lanaren bidez. Hasiera batean egunkari berri baten sorrera laguntzeko antolatu zuten postua; ordutik, Etxeraten izenean jarri dute mahai gainean, preso eta iheslarien aldeko ekarpena eginez. Herrian errotutako ekimen honek urte luzeetan jarraitu du eta aurten, jaietako pregoi eta txupinaren bitartez, jasoko du herritarren esker ona.
Herritarrak jaietarako gogoz
Jaiak ostegunean hasiko dira txupinazoarekin eta hurrengo bi asteburuetan luzatuko dira ekintzak
Lehen eguna, ostegunekoa, ohiko kalejirarekin abiatuko da. Arratsaldeko 18.30ean plazatik aterako den desfileak kaleak alaituko ditu, eta ordubete geroago udaletxeko balkoitik jaurtiko den txupinazoak jai giroari hasiera emango dio. Erraldoiak, buruhandiak eta txaranga izango dira lehen orduetan protagonista, eta gauez, mondeju dastaketarekin borobilduko dute festa hasiera.
Ostiralak haur eta gazteentzako egitarau zabalarekin jarraituko du. Goizean jolasak eta txorotxaranga izango dira, jubilatuek hamaiketakoa egingo dute, eta eguerdian toka txapelketa jokatuko da plazan. Arratsaldean umeen play-back ikuskizunak eta Urtesabel auzoko goitibehera jaitsierak hartuko dute lekua; amaieran Palestinaren aldeko ekitaldia egingo dute. Gauean, musika nagusituko da: Odei, Imuntzo eta Beloki oholtzara igoko dira, eta ondoren DJ Tintzek gaua girotuko du.
Larunbatean iritsiko da mozorro egun ospetsua. Goizean buruhandien kalejira eta arroz bazkari herrikoia egingo dira plazan. Arratsaldean mozorro bilduma eta argazki gunea izango dira erakargarri nagusiak, eta gauean Ganibeten kontzertua piztuko da, Mugi Panderoa taldearekin dantzaldia gauerdira arte luzatuz.
Igandean aniztasunaren aldeko festa izango da ardatz nagusia, Etxekonekoren eskutik. Herriko plaza kultur erakustoki bihurtuko da, kantu, dantza eta gastronomiaren bitartez Zaldibian bizi diren kultura ezberdinek beren presentzia erakutsiko dutelarik. Euskarazko folklorea ere izango da: Almitza Sega Elkarteak antolatutako sega-pikatze txapelketak eta Iztuetaren dantza emanaldiek tradizioari lekua egingo diote. Arratsaldean herri kirolak plazan jokatuko dira, jaiari izaera herrikoia emanez.
Festak ez du etenik!
Astebete geroago, hilaren 10ean, Xirikak hartuko du ardura arratsaldeko ekitaldietan. Pilota eskolako finalak, patata tortilla lehiaketa eta afari herrikoia izango dira egun horretako hitzordu nagusiak. Azkenik, hilaren 11n ospatuko den kuadrilla egunak emango dio amaiera ospakizunari. Goiz eta arratsaldeko puzgarriak, kuadrillen kalejira eta bazkaria, arratsaldeko jolasak eta gaueko erromeria izango dira nagusi, herriko giro kolektiboa indartuz.
Jaiak irauten duten egunetan herrian mugikortasun bereziak ere izango dira. Lurraldebusen zerbitzu bereziak eskainiko dira hilaren 4 eta 11ko gauetan, Ataundik abiatuta eta Lazkao, Beasain eta Ordizia zeharkatuz Zaldibiara iristeko. Gainera, udal gobernuak aparkalekuetan izango den murrizketa aintzat hartuta, herritarrei autoak garajeetan uzteko eskatu die, elkartasuna eta enpatia ardatz hartuta.
Jaiek herri osoa batzen dute urtero, eta aurten ere herriko elkarte eta eragileen inplikazioa izango da festaren oinarri. Umeentzat, gazteentzat eta nagusientzat prestatutako egitarauari esker, herriak bere izaera parte-hartzailea eta bizi-bizia erakutsiko du berriz ere. Txupinazotik kuadrilla egunera, lau egunetako ospakizunek eta hurrengo asteburuko jarduerek argi uzten dute Zaldibian jaiak ez direla soilik aisialdia: herritarren arteko elkarlanaren eta identitatearen erakusgarri dira.
