Herri afarian eta jubilatuen hamaiketakoan izena emateko epeak irekita

Tolosa GoierriHerri afarian eta jubilatuen hamaiketakoan izena emateko epeak irekita
Amaia Núñez
berrobi.
Astelehena, 11 abuztua 2025, 20:44
San Agustin jaietarako aste gutxi geratzen direnean, festa batzordeak prest du aurtengo egitaraua. Era berean, festetako hainbat ekin-tzetan izena emateko epea ireki da. Aurten abuztuaren 28tik 31ra ospatuko dira herriko jaiak. Horien baitan, abuztuaren 29an, ostiralarekin, jubilatuen hamaiketakoa eta herri-afaria egingo dira eta parte hartu nahi dutenak dagoeneko izena eman dezakete.
Jubilatuen hamaiketakoa Ostatuan egingo da eguerdiko meza nagusiaren ondoren. Jarraian, dantzaldia eta zozketak egongo dira bertaratu guztientzat. Izena ematea Ostatuan bertan egin beharko da abuztuaren 22ra,ostiralera, bitartean.
Bestalde, herri-afarian haurren eta helduen menua egongo dira aukeran. Helduen menuan iberikoak, entsalada mistoa, rapea parrilan, txerri saiheskia parrillan, Eceizako pasteltxoak, kafea eta edaria, eskainiko dira, 28 eurotan; eta haurren menuan, iberikoak, urdaiazpiko kroketak, baserriko oilaskoa parrilan, izozkia eta edaria, 12 eurotan. Izen ematea Lakarien edo Iriarte jatetxean egin beharko da, abuztuaren 20ra arte. Bi menu hauetaz gain, apartekorik behar dutenek izena ematerakoan esan beharko dute antolakuntzak kontuan eduki dezan.
