Haurrentzako jolasekin hasiko dituzte gaur Bidaniko jaiak

Tolosa GoierriHaurrentzako jolasekin hasiko dituzte gaur Bidaniko jaiak
Txupinazoa 19:00etan botako dute eta, segidan, poteo herrikoia egingo da trikitilariekin
Amaia Núñez
BIDANIA-GOIATZ.
Asteartea, 19 abuztua 2025, 20:56
Andra Mari jaiak agurtu ondoren, San Bartolome jaiak hasiko dituzte gaur arratsaldean Bidanian. 17:00etan haurrentzako jolasak antolatuko dira eta txupinazoa 19:00etan botako dute udaletxeko balkoitik. Segidan, poteo herrikoia egingo dute trikitilariek alaituta. Jarraian, herri-afaria egingo dute frontoian eta, gauerdian, 3TTU taldearekin erromeria.
Ostegunean berriz, 16:00etan, herriko gazteen arteko pilota partidak jokatuko dira frontoian. Jarraian, Bidania-Goiatz eta Errezilen arteko futbol partiduaren txanda izango da. Ondoren, trikipoteoa egingo da Arbeo eta Maltzeta trikitilariek alaituta. Gaueko 22:30ean, bertso saioa izango da Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Alaia Martin eta Jexux Mari Irazu bertsolariekin. Arkaitz Zelaia arituko da gai-jartzaile lanetan.
Hilak 22an, eguerdian paella lehiaketari hasiera emango diote eta, ondoren, bazkari herrikoia egingo da. Bazkalondoren bingo musikatua antolatuko da. 18:00etatik aurrera Burrunba elektrotxarangak alaituko du giroa. Gauean, pelota partiduak jokatuko dira frontoian. Lau t'erdian Iraeta eta Murua arituko dira elkarren aurka eta, binaka, Elola eta Irazustabarrena, Lizeaga eta Aizpururen kontra.. Jarraian, Modus Operandi taldearen kontzertua egongo da eta, segidan, Dj Hidalgo.
Asteburu luzea
San Bartolome egunarekin, igandean, emango diote amaiera jaiei. Gaupaseroek argazkia aterako dute egunsentian berriro ere, Gainera, goizeko 11:30ean Meza Nagusia eskainiko da elizan eta, jarraian, herriko dantzarien emanaldia izango da eta nagusientzako hamaiketakoa Kontsejun.
Arratsaldean, berriz, Bidania, Goiatz eta Tolosaren arteko desafioa jokatuko da 17:00etan hasita. Segidan, Bidaniako eta Albizturko gazteen arteko herri-kirol desafioa jokatuko da. Aizkoran Amondarain eta Saralegi izango dituzte laguntzaile eta, harri-jasotzen, berriz, Goenatxo eta Guzta. Izer eta Alabier trikitilarien erromeriareki agurtuko dituzte festak.
