Haurrentzako jolasak egongo dira larunbatean goiz guztian Elbarrenako plazan. A. NÚÑEZ

Zizurkil

Haurren krosarekin hasiko dira asteazkenean Zizurkilgo Elbarrenako jaiak

Txupinazoa ostegun iluntzean botako dute eta aurten Egarri tabernari eskainita egongo da

Amaia Núñez

Zizurkil

Astelehena, 1 iraila 2025, 20:03

Irailaren hasierarekin batera Elbarrenako jaiak iritsi dira Zizurkilera. Asteazken arratsaldean hasiko dira jaiak, datorren asteartera bitartean luzatuko direnak. Suziria ostegunean piztuko den arren, bihar lehenengo ekitaldiak antolatuko dira: haur eta helduntzako krosak.

Txikienentzako lasterketa 18:45ean abiatuko da eta, 19:00etan, XVI. Kross Mistoa egingo da. Ondoren, barrikotea egongo da nahi duten guztientzat.

Jaien hasiera ofiziala ostegun iluntzean izango da. Txupinazoa Egarri tabernari eskainiko diote 20:00etan eta, jarraian, buruhandiak aterako dira, JunDaJo txarangak giroa alaitzen duen bitartean. Ondoren, herri afaria egingo da Trikitxotxen eskutik. Gaueko 02:00etan karaokea antolatuko da.

Ostiralean Gazte Eguna ospatuko da. Goizean haurrentzako herri kirol eta crosstraining saioak antolatuko dira, Beñat Garcia eta Aritz Segurolarekin. Gazteek bazkaria izango dute 14:30ean. Arratsaldean, haurrentzako ikuskizuna eskainiko du Potx magoak Aurrera plazan eta, ondoren, guztientzako txokolatada eskainiko da. Gainera, Ondoezik elektrotxarangak alaituko du giroa arratsaldean, buruhandiak aterako dira Joxe Arregi plazara 19:00etan, suzko zezena 22:45ean eta gauean Labar eta Merina Gris taldeen kontzetuak, eta Dj La Fulana. Era berean, haurren egunaren baitan, barrakak euro bateko prezioa izango dute.

Asteburuan, berriz, kuadrilen eguna izango dute larunbatean, haurrentzako jolasekin, Bernardaren herri bazkaria eta postre lehiaketarekin. Igandean, sardina eta sagardo dastaketa antolatuko du Urkamendi elkarteaj goizean eta eguerdian 2024. urtean jaiotako haurrei ongietorria egingo zaie, festetako zapien banaketarekin. Kantaldia ere egongo da Amaia eta Kristinaren eskutik, iluntzetik aurrra Mutxutruk taldearekin erromeria eta, gauean, mozorro lehiaketa.

