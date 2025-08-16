Haurren eguna Goiazko festak agurtzeko

Tolosa GoierriHaurren eguna Goiazko festak agurtzeko
Larunbata, 16 abuztua 2025, 20:36
Goiz guztian jolasean igaro zuten haur eta gaztetxoek guraso elkarteak antolatutako jokoetan. Aulki-joko»a, globoak, zinta-jokoa... baita ur-jolasak ere. Ondoren, elkarrekin bazkaldu zuten. Gainera, arratsaldean herriko gaztetxoek pilota partiduak eskaini zituzten frontoian. Iluntzean, berriz, sagardo dastaketak zaletu ugari erakarri zituen. Goiazko jaiak atzo amaitu ziren eta, atseden egun batzuren ostean, datorren asteazkenean hasiko dituzten Bidanian San Bartolome jaiak bost eguneko egitarauarekin.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.