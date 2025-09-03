Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Habilitado el buzón exterior para devolver libros de la biblioteca

J. Z.

ormaiztegi.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:06

Desde finales de agosto, las personas usuarias de la biblioteca municipal contarán con un nuevo servicio que facilitará la devolución de libros prestados. Se trata de un buzón instalado en el exterior del centro cívico, situado en la parte derecha de la entrada principal, en el que se podrán depositar los ejemplares en cualquier momento del día. De este modo, la devolución podrá realizarse las 24 horas, sin necesidad de ajustarse al horario de apertura de la biblioteca.

El Ayuntamiento señala que este sistema permitirá a los usuarios y usuarias disponer de mayor flexibilidad, especialmente a quienes, por cuestiones de horarios o disponibilidad, no pueden acudir al mostrador de la biblioteca en su horario habitual. No obstante, se recomienda que, siempre que sea posible, los libros se devuelvan en la propia biblioteca cuando el servicio esté abierto, para garantizar un control más directo del material.

Con la incorporación de este buzón exterior, la biblioteca municipal da un paso más en su compromiso por mejorar la accesibilidad y facilitar el uso de los servicios a toda la ciudadanía, ofreciendo opciones más cómodas y adaptadas a las necesidades del día a día. Además, desde el Ayuntamiento animan a los vecinos a acercarse a la biblioteca y disfrutar de su oferta.

diariovasco Habilitado el buzón exterior para devolver libros de la biblioteca