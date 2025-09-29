Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Gurasoek emozioak kudeatzeko gakoak jasoko dituzte

J. ZABALA

zegama.

Astelehena, 29 iraila 2025, 20:45

Udalak, TREBA Gurasoak programaren baitan, gurasoentzako saio berezia antolatu du Gure emozioak kudeatzen, seme-alaben bidelagun izateko. Hitzaldia bihar, 18:00etatik 19:30era izango da Gaztelekuan, eta Miren Ros izango da saioaren gidaria.

Ekimen hau Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udalek elkarlanean bultzatutako prestakuntza programaren parte da. Helburua da gurasoen hezkuntza-gaitasunak indartzea, eta horren bidez haurren eta nerabeen ongizatea eta aukerak hobetzea.

Saioa euskaraz eskainiko da eta parte hartzea doakoa izango da, baina aurrez izena eman behar da liburutegia@ zegama.eus helbidera idatziz. Informazio gehiagorako, interesa dutenek 690 264 843 telefono-zenbakira deitu dezakete.

Saio honek helduei emozioak ulertzeko eta modu osasungarrian kudeatzeko tresnak eskainiko dizkie, gurasoek beren seme-alabei lagundu ahal izateko. Hitzaldian landuko diren edukiak hauek izango dira: emozioak zer diren eta nola ulertu, zer informazio ematen duten eta zertarako balio duten, emozioak kudeatzeko gakoak pausoz pauso, eta azkenik, baliabide praktikoak adimen emozionala garatzeko eta seme-alaben bidelagun osasungarriak izateko.

Saioa 0-17 urte bitarteko seme-alabak dituzten familiei zuzenduta dago bereziki, baina interesa duten gainerako gurasoentzat ere irekia izango da.

