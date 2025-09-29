Gurasoek emozioak kudeatzeko gakoak jasoko dituzte

Tolosa GoierriGurasoek emozioak kudeatzeko gakoak jasoko dituzte
J. ZABALA
zegama.
Astelehena, 29 iraila 2025, 20:45
Udalak, TREBA Gurasoak programaren baitan, gurasoentzako saio berezia antolatu du Gure emozioak kudeatzen, seme-alaben bidelagun izateko. Hitzaldia bihar, 18:00etatik 19:30era izango da Gaztelekuan, eta Miren Ros izango da saioaren gidaria.
Ekimen hau Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udalek elkarlanean bultzatutako prestakuntza programaren parte da. Helburua da gurasoen hezkuntza-gaitasunak indartzea, eta horren bidez haurren eta nerabeen ongizatea eta aukerak hobetzea.
Saioa euskaraz eskainiko da eta parte hartzea doakoa izango da, baina aurrez izena eman behar da liburutegia@ zegama.eus helbidera idatziz. Informazio gehiagorako, interesa dutenek 690 264 843 telefono-zenbakira deitu dezakete.
Saio honek helduei emozioak ulertzeko eta modu osasungarrian kudeatzeko tresnak eskainiko dizkie, gurasoek beren seme-alabei lagundu ahal izateko. Hitzaldian landuko diren edukiak hauek izango dira: emozioak zer diren eta nola ulertu, zer informazio ematen duten eta zertarako balio duten, emozioak kudeatzeko gakoak pausoz pauso, eta azkenik, baliabide praktikoak adimen emozionala garatzeko eta seme-alaben bidelagun osasungarriak izateko.
Saioa 0-17 urte bitarteko seme-alabak dituzten familiei zuzenduta dago bereziki, baina interesa duten gainerako gurasoentzat ere irekia izango da.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.