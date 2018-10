Guillermo Prieto suma 807 kilómetros en su último Retto Solidario 2018

Guillermo Prieto ha superado con éxito su último Retto Solidario 2018 a favor del Banco de Alimentos con la Madrid-Lisboa Non Stop (ciclismo normalizado) de BTT. Sumó 807 kilómetros solidarios al total de 3.314, todos ellos en pruebas de «verdadera dureza», tal y como explica el protagonista. La Madrid-Lisboa se considera la prueba más larga y dura del mundo, y para Guillermo lo ha sido especialmente este año, con un recorrido modificado y con temperaturas que superaban los 40 grados en algunas zonas. Tal y como cuenta Guillermo, «el primer año que hice esta prueba, nada más cruzar la línea de meta, dije que jamás volvería a repetir en esta prueba, pero me cautivó y de momento ya llevo tres consecutivas».

Su objetivo era llegar a la capital portuguesa dentro del control de tiempo y fue tercero en su categoría de 'Solo', de los 6 que consiguieron llegar a meta. Su tiempo fue de 51 horas 32 minutos y 41 segundos, con una velocidad media de 14.9km/h. En la general absoluta fue el 196º de los 226 equipos que llegaron a Lisboa. Como anécdota, decir que cuando llegó le dijeron que era cuarto y en el viaje de vuelta, a poco de llegar a la frontera, le avisaron que había sido tercero y que volviera a por el trofeo.Al igual que en ediciones anteriores, ha sufrido percances de toda índole, pero estos no hicieron desistir al olaberritarra. Nada más empezar la prueba una piedra que salió disparada de las ruedas de un camión dio en la frente de Guillermo y en sus gafas rompiéndole uno de los cristales. Ha tenido varias caídas, algunas de consideración, tramos que realizar a pie, arena dentro de su prótesis originándole heridas, mucho tiempo en solitario, sueño, mucho calor... Pero, según Prieto, «estos factores me motivan, así que es una prueba a la que estoy enganchado».

Llegó con el cuerpo lleno de golpes y heridas y con la pierna izquierda machacada. Pero muy feliz. «He llevado el cuerpo al límite, como jamás lo había llevado, he sufrido como nunca, pero me queda un gran sabor de boca. He pedaleado yo pero lo hacía en nombre de mucha gente, espero que os haya gustado y no haya defraudado a nadie». De esta forma Guillermo quiere agradecer a todos los que le han ayudado a llevar la prueba adelante.

Gatos abandonados

Se han encontrado en el casco tres gatitos abandonados. Si algún vecino quisiera acoger a alguno de ellos, que llame al 699 27 23 74.

Día del Jubilado

El domingo se celebró el Día del Jubilado en el que se reunieron cerca de 80 personas para el homenaje. Tras la misa acudieron al restaurante Arrieta, donde disfrutaron de la degustación y de la conversación.