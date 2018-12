El grupo donostiarra de góspel The Upper Room presenta su espectáculo musical esta tarde IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Domingo, 23 diciembre 2018, 00:17

Enmarcado en el XIII Ciclo Gospel, The Upper Room, formado en 2004, visita por primera vez Villabona con una especial actuación entre manos. El grupo lo forman MIkel San José, Olatz Otxoa, Aitor Morales, Karlos Etxaniz a las voces, Iñaki Miguel al piano, María Soriazu al bajo y Andoni Etxebeste a la batería, ofrecerán un concierto de 90 minutos de duración. «Estamos encantados de poder presentar en Villabona un completo concierto que no dejará indiferente a nadie», aseguran los componentes de la banda. El repertorio de The Upper Room lo forman temas propios en euskera, adaptaciones al euskera de clásicos del gospel, así como algunos temas míticos en inglés. «En esta gira estamos presentando algunas nuevas composiciones como 'Zeru erdian' y 'Ez dauka zentzurik', que están gustando muchísimo, aunque también sonarán los ya clásicos 'Aleluia' o 'Mesedez' entre otros», adelantan. «De entre las adaptaciones se podrán oír 'Egun alaia' o 'Burua altxa', originalmente 'Oh happy day' y 'Glory, glory, Hallelujah', respectivamente. Y como temas universales, no faltarán 'Bossom o Abraham' y 'Down by the riverside' entre otros», señalan. Tampoco faltarán algunos temas navideños por las fechas que son. Las entradas para el concierto estarán a la venta a 6 euros hoy mismo en la taquilla del cine Gurea, una hora antes de la actuación.

Olentzero y Mari Domingi

La localidad se prepara para celebrar mañana la Nochebuena. Al atardecer, llegarán Olentzero y Mari Domingi, provenientes de Amasa para recalar en la plaza Hirubide del barrio de Otsabi hacia las seis de la tarde y serán recibidos por los dantzaris, trikitilaris, txalaparta, etcétera, y en este mismo lugar habrá chistorrada para los presentes, a partir de las 17.45 horas, a cargo de Zunbeltz.

Con posterioridad, el barbudo carbonero, personaje de la mitología vasca, y Mari Domingi en kalejira se trasladarán hasta la Errebote Plaza acompañados de los grupos de danza Oinargi y Oinkari, Loatzo musika eskola, el coro Eresargi, además de la escuela de bertsolaris y vecinos de la localidad y alrededor de las siete de la tarde los más jóvenes tendrán ocasión de saludar al mismísimo Olentzero y se interpretarán tradicionales villancicos.

Además, mañana, el alumnado de la Ikastola Zumimusu saldrá a cantar. Los de 3º, 4º y 5º de primaria cantarán en la residencia Santiago, a partir de la diez. Luego se reunirán con los demás alumnos en Txermin realizarán una kalejira, a las diez y media. A las once, cantarán junto con los alumnos de Fleming Herri Eskola, en la plaza Malkar y a las doce, final en la plaza Txistulari. En Ziziurkil, a las diez, se reunirán en la Ikastola. Y los alumnos DBH 4 pondrán un puesto con pintxos y bebidas así como, sudaderas, en la plaza Txistulari.