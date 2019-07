Gran papel de Jon Aramburu en la Copa de España de fitness Jon Aramburu posa tras un torneo. El izaldarra ha quedado subcampeón, al igual que en el certamen vasco-navarro M. C. ELORZA IDIAZABAL. Jueves, 4 julio 2019, 00:22

El deportista izaldarra Jon Aramburu acaba de cerrar la temporada de fitness con dos resultados notables en su haber. En primer lugar, ha sido subcampeón a nivel vasco-navarro, y en segundo lugar, ha ocupado el mismo lugar del podio en la Copa de España. Según apunta el propio Aramburu, «estoy muy contento con el resultado y sobre todo con el físico mostrado».

El izaldarra quiere dar las gracias a su mano derecha, Aitor Alfonso, «por guiarme y ayudarme a mejorar durante todo este tiempo, sin olvidarme de Victoria Camina, que no perdió detalle y me ayudó en todo momento... Tambien quiero dar las gracias a mi familia, pareja, amigos, seguidores, competidores... Sin vuestro apoyo esto no sería posible, ya que esta experiencia es única».