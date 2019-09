UN GORRIÓN EN LA COCINA

Este verano he descubierto el mejor lugar para pasar julio y agosto. Y cuidado que lo tenía cerca. Qué razón tenían las amistades que hice en Benicarló. Cuando me veían llegar después de sanfermines, se echaban las manos a la cabeza. ¿Pero cómo puedes venir ahora aquí si donde se mejor se está es en tu tierra? Y es verdad, allí 28 grados todas las noches y aquí durmiendo con la mantita. Allí, el agua del mar una pixarreka, y aquí fresquita. Y tranquilo, aunque no sé por qué me da que este verano mi pueblo ha estado más animado que nunca. Los tiempos cambian, y la forma de hacer las vacaciones, también. Se acabó el recreo. Los peques, al cole. Los currelas, al tajo para que coticen para que los jubilados pensemos sobre todo en los viajes del Imserso. Los fubolistas en el fútbol y los cazadores...

PD1. Bueno, ya tengo la cuadrilla en pie de guerra. Este año han empezado temprano. En julio se fueron a tierras mañas. Resulta que en Zaragoza han declarado plaga a las palomas. Arrasan con todo. Impresionante ver los coches en el pueblo, todos cubiertos con lonas. Una locura. Con decirte que hasta el dueño de un golf cercano les pidió por favor que vinieran más días. En agosto, ya sabes, les ha tocado las galeperrak. El campeón, Iñaki, en tierras palentinas. Pero en esa segunda liga que juegan mis amigos en Burgos, la sorpresa la ha dado el más novato. Kantutxe, con su escopetita del 20 y su perro Whisky, ha sido el ganador. No sé yo. Muchas tendrían que haber para haber ganado a los Katillu, Galarza y compañía. Este fin de semana han estado en tierras madrileñas. Un calor asfixiante, 38 grados, no ha permitido que disfrutaran del todo. La anécdota llegó a la hora del hamaiketako. Allí le llaman taco. Hubo de todo, hasta callos. Y no sé yo, con 38 grados, comer un puchero madrileño... Durante el transcurso del taco, el presidente de la sociedad deportiva que gestiona aquel coto, le sorprendió con un «Vivan los vascos, viva el País Vasco». Simpático, no? le dije a mi hermano. ¿Simpático? De 20 puestos que ha vendido, 17 éramos vascos!!....

PD 2. Que el cambio climático está aquí, ya lo ven hasta los ciegos. Ya no hay cuatro estaciones, cada vez hay más incendios, no hacemos nada por tomar cartas en el asunto. Yo lo he notado hasta en el comportamiento de los animales. No tienes más que ver los destrozos que hacen los jabalíes, los corzos, el descaro que han cogido... Ayer, Zabaleta, el fontanero, me mandó una curiosa foto. Se veía a un corzo en la parte trasera de la iglesia de las Clarisas. Cualquier día se mete a celebrar la misa. ¿Y los gorriones? Ya no sé asustan, son unos pesados.

El otro día estaba el técnico de caldera pasando la revisión, cuando entró en la sala sobresaltado. Me temí lo peor, alguna avería. «Oye, que ha entrado un pájaro en la cocina». «Tranquilo, le dijo, le llamó Chicote, viene todas las mañanas, echa un vistazo a la cocina, desayuna y se va». Pero lo más gracioso me lo contó un lector cliente del Orbela. Todos sabemos la gran categoría de los pinchos del bar y los gorriones lo saben. Esta persona estaba en la barra y de repente vio cómo entraban dos gorriones por la puerta de la calle Herreros. Se dieron una vuelta por el local y salieron volando por la calle Arostegieta... Ahora viene octubre, a ver qué pasa.

PD 3. Llegó el fútbol. ¿Se había marchado? El Tolosa CF este año va a sufrir. La Tercera es muy exigente, sobre todo por los equipos vizcaínos que juegan en otra liga, la económica. El sábado le echó bemoles, se puso el buzo y a punto estuvo de derrotar a un equipo como el Gernika que acababa de bajar de Segunda B. Magnífica entrada en Berazubi. Nos falta un delantero veterano que aguante la bola. ¿Quizás ése que entrena al cadete? ¿Aunque sea sólo para los partidos de casa?

PD 4. Hablando de los Arruabarrenas. Este verano se fue Juanito, un auténtico trotamundos del fútbol. Empezó en La Tolosana, luego Euskalduna, Tolosa CF en Tercera, Real Unión, Touring, Beasain, y Calahorra, aunque donde se hizo portero fue en la plaza de su pueblo, Ibarra. El sábado se guardó un minuto de silencio.