Gorka Rico y Javi Rivero, de Ama Taberna, premiados por tener la mejor barra de pintxos El asteasuarra Gorka Rico y el billabonatarra Javi Rivero (Ama Taberna) con el premio. / NAGORE IRAOLA Recibieron uno de los galardones 'Talento Gastro' que reconocen a los mejores profesionales de la gastronomía menores de 40 años IMANOL ARRATIBEL ASTEASU. Domingo, 17 marzo 2019, 00:35

El asteasuarra Gorka Rico y el billabonatarra Javi Rivero de Ama Taberna de Tolosa recibieron el premio 'Talento Gastro 2019' a la mejor barra de Pintxos. Estos galardones están promovidos por EL DIARIO VASCO, en colaboración con el Basque Culinary Center y la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, para reconocer a los profesionales de la gastronomía menores de 40 años.

El acto de entrega de premios, tuvo lugar el martes en el Hotel Maria Cristina, en su segunda edición. Se repartieron premios de diferentes categorías en los que se reconocía, entre otros aspectos, la atención en la sala, la repostería, la parrilla, el tratamiento del producto o el talento emprendedor. Y en el jurado estuvieron cocineros de renombre como Elena Arzak, Martín Berasategui y David de Jorge, así como Idoia Calleja, miembro de la Fundación Basque Culinary Center.

Rico y Rivero señalaron que «no llevamos ni un año y recibir este premio da fuerza y más ganas de seguir haciendo las cosas bien. La acogida ha sido muy buena y el apoyo del entorno ha sido brutal. Tenemos un equipo maravilloso, en sala y barra; este premio es para todos ellos y también para Tolosa. Nos hemos autoimpuesto una regla y es que, si algo no está muy bueno, no lo ponemos; y si el producto no está en su mejor momento, no lo compramos. Nos autoexigimos de esa forma».