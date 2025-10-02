Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Goiturrek Ehunmilaken lana eskertu du

J. Z.

GOIERRI.

Osteguna, 2 urria 2025, 20:12

Comenta

Goiturrek eskerrak eta aitortza publikoak adierazi dizkio Ehunmilakeko antolakuntza taldeari, urte hauetan guztietan egindako ibilbideagatik .

Turismo agentziaren esanetan, «sekulako plazerra izan da horrelako antolakuntza talde batekin lana egitea, eta eskertzea besterik ez dagokigu beraien jarrerarengatik». Gogorarazi dute lehen deia jaso zuten unetik Goiturrek laguntzeko konpromisoa hartu zuela: urteroko ekarpenaz gain, Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako laguntzak bideratzen lagundu dute, eta Ehunmilak lasterketak eskualdeko promozio turistikoaren baitan kokatu dituzte.

Goiturrek azpimarratu du eskertzekoa dela bai antolakuntzaren eta bai boluntarioen lana. «Eskerrik asko zuen jarrera eta konpromisoarengatik, eskerrik asko antolakuntza eta bolondres guztiei», adierazi dute.

Amaitzeko, agur bero bat eskaini diete taldeko kideei «Eskerrik asko benetan orain arteko egindako ibilbidearengatik. Goierri eskualdea zorretan geatzen da zuekin. Eskerrik asko eta deskantsau».

diariovasco Goiturrek Ehunmilaken lana eskertu du