Goierriko pilota txapelketako finalerdiak, gaur plazako pilotalekuan Gaur hiru adinetako finalerdiak lehiatuko dira. / ALARCIA Maiatzaren 11n hasi zen txapelketa eta hurrengo larunbatean bukatuko da AINARA ALARCIA LAZKAO. Sábado, 15 junio 2019, 01:06

Goierriko eskola umeen pilota txapelketa guraso talde batek antolatu du aurten ere, iaz bezala, Lapke Lazkaoko pilota eskolaren laguntzaz. Pilotari gaztetxoek etxetik gertu pilotan jolasteko aukera izan dezaten sortutako txapelketa da hau eta bere asmo eta xedea eskola adineko haurrei pilotan lehiatzeko aukera ematea denez, sustatzen dena ez da hauen errendimendua, parte hartzea baizik.

Maiatzaren 11n abiatu zen Goierriko X. pilota txapelketa eta bere azken fasean sartzear da dagoeneko. 2008, 2009 eta 2010ean jaiotako ehun bat haurrek hartu dute parte aurtengoan, Lazkaoko plazako frontoian, astebururo, bai larunbat eta bai igande, jokatu diren ligaxketako partidetan. Ligaxkako zazpi jardunaldi eta final laurdenetako beste jardunaldi bat izan dira guztira orain arte, zeinetan Goierriko herri guztietako haurrek parte hartu duten.

Gaur, larunbatarekin, hiru adinetako final erdiak lehiatuko dira plazako pilotalekuan. Arratsaldeko 16:30etan hasiko dira ondorengo partida hauek: Lehen urteko benjaminen mailan (2010ean jaioak) Aitzol Aramendi - Martin Aldasoro (Ataun) bikoteak Eñaut Naldaiz (Lazkao) - Xabier Alberdi (Ordizia) bikotearen aurka jokatuko du, eta Unax Agirreurreta - Ibai Landa (Ataun) bikoteak Unai Carrillo - Urritz Aristimuño (Idiazabal) bikotearen aurka; bigarren urteko benjaminen mailan, berriz (2009an jaioak), Adei Izeta/Luken Goiburu (Segura) vs Iñaki Esnaola/Anartz Jaular (Lazkao), eta Iraitz Askarai/Eki Munduate (Lazkao) vs Oier Altuna/Unax Iturbe (Lazkao) izango dira partidak, eta lehen urteko alebinen mailan (2008an jaioak) Oier Izagirre/Iñigo Alberdi (Ordizia) vs Kaiet Belamendia/Joanes Lasa (Lazkao), eta Ohain Zubiaga/Haritz Etxabe (Bergara) vs Jurgi Landa/Enaitz Landa (Lazkao).

Honenbestez eta txapelketa amaitzeko, hurrengo larunbatean izango dira aurtengo azken partidak, bihar irabazle suertatzen diren bikoteek lehiatuko dituztelarik.