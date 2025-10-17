Goierri Valley impulsa su proyección internacional en el Foro Iberoamericano

Goierri Valley ha dado un nuevo paso en su estrategia de internacionalización con su participación en la tercera edición del Encuentro Iberoamericano de Agencias ... de Desarrollo, celebrado del día 6 al 9 en Argentina.

La cita, enmarcada en el proyecto Partnership, reunió durante cuatro días a representantes de gobiernos, universidades, centros tecnológicos, empresas y organizaciones de toda Iberoamérica. Organizado por Fadelra (Federación Argentina de Agencias de Desarrollo) y Fiaprodet (Foro Iberoamericano de Agentes para el Desarrollo Territorial), el foro tuvo un objetivo común: construir alianzas innovadoras para afrontar los retos del desarrollo territorial en plena transición digital, ambiental y social.

Interés internacional

Durante el encuentro, Goierri Valley presentó su modelo de colaboración industrial, que despertó un notable interés entre los asistentes por su capacidad de unir a empresas, instituciones y agentes locales en torno a un desarrollo económico sostenible y cooperativo.

La participación permitió estrechar lazos con agencias de desarrollo de regiones estratégicas de Argentina como Acdicar, ADER, ADEC y ANIDE. Además, se abrieron vías de colaboración con centros tecnológicos como el INTI y Centec, y con instituciones académicas de referencia como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), con las que se explorarán proyectos conjuntos de investigación y transferencia tecnológica.

«Esta misión ha sido clave para identificar oportunidades reales de negocio y colaboración en sectores estratégicos como el agroalimentario, el energético y el petróleo», explicó Xabier Perez Dorronsoro, responsable de negocio de Goierri Valley.

Según Dorronsoro, el objetivo es claro «Queremos dar a nuestras empresas la oportunidad de acceder a estos mercados con el apoyo de una potente red de agentes locales, dándoles un impulso comercial y poniéndoles en contacto con entidades que, por sí mismas, no podrían alcanzar».

La presencia en Argentina forma parte de un proyecto de continuidad estructurado en cuatro ejes: talento, gobernanza, emprendimiento e internacionalización. En el caso de Goierri Valley, el foco se centrará en esta última línea, con la preparación de una misión empresarial para el próximo encuentro internacional el próximo año.

Convocatoria abierta

Goierri Valley ha lanzado una convocatoria abierta a todas las empresas, sean o no socias, interesadas en explorar oportunidades en Argentina y sumarse a esta iniciativa. Cada caso se analizará de forma personalizada para definir la mejor manera de vincularse al proyecto.

Además, la alianza anima a jóvenes profesionales a enviar su currículum, ya que a través del programa de becas Global Training existe la posibilidad de colaborar directamente con agencias de desarrollo argentinas, trabajando sobre el terreno junto a Goierri Valley. Los interesados en participar, podrán contactar con los responsables mediante el e-mail xabier@goierrivalley.com o en el número de teléfono 943 16 00 40.