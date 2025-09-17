Goierri apuesta por el turismo inteligente

Josu Zabala Barandiaran Goierri Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:55 | Actualizado 20:03h. Comenta Compartir

El turismo en la comarca de Goierri vive un nuevo impulso gracias al programa de Empresa Turística Inteligente, una iniciativa que busca adaptar el sector a los retos de la digitalización, la sostenibilidad y la innovación. La comarca se ha convertido en uno de los escenarios clave de este proyecto, impulsado por el Gobierno Vasco y Basquetour, que ya empieza a dar sus primeros frutos.

El trabajo de Goitur, la agencia de turismo del Goierri, se centra en dos grandes áreas: por un lado, el desarrollo de producto –gastronomía, naturaleza, ecoturismo, cultura, turismo industrial, turismo familiar, Camino de Santiago, experiencias y congresos e incentivos–, y por otro, la competitividad –Código Ético del Turismo de Euskadi, gobernanza y el plan piloto de Destino Turístico Inteligente–, además de la promoción y la comercialización. Dentro de esta estrategia, el proyecto de Empresa Turística Inteligente se ha convertido en un paso decisivo. El plan piloto arrancó en 2023 en la oficina de turismo de Gorliz, la primera entidad en el mundo en obtener la distinción UNE 178510:2023. El proyecto se desplegó a partir de una jornada de presentación y planificación junto a empresas y técnicos locales. Desde entonces, se han llevado a cabo diagnósticos personalizados y se han diseñado planes de acción para que cada entidad cumpla con los requisitos de la norma.

Zerain y Ordizia, pioneros

25 entidades de Euskadi se sumaron a la iniciativa, de las cuales 21 ya han completado el proceso y están en fase de auditoría

En total, 25 entidades de Euskadi se sumaron a la iniciativa, de las cuales 21 ya han completado el proceso y están en fase de auditoría. Este pasado mes de julio, el Centro d'Elikatuz de Ordizia y la Oficina de Turismo de Zerain superaron satisfactoriamente sus auditorías, convirtiéndose en los primeros equipamientos de la comarca del Goierri en contar con el sello de Empresa Turística Inteligente.

La certificación pone el foco en el uso de datos para mejorar la gestión y la toma de decisiones, introduciendo nuevas herramientas que permiten anticipar tendencias, conocer mejor al visitante y reforzar la sostenibilidad de las actividades. Las entidades certificadas deberán someterse cada año a una nueva auditoría para renovar el reconocimiento, lo que asegura un compromiso constante con la calidad y la innovación.

Con este proyecto, Basquetour busca extender el modelo a más empresas y destinos turísticos de Euskadi, en línea con el Plan Estratégico de Turismo y la Agenda Euskadi Basque Country 2030. Para el Goierri, supone un paso más en la consolidación de un turismo que combina tradición y vanguardia, con la digitalización y la sostenibilidad como ejes de futuro.

