El Gobierno municipal defiende su proyecto para Irura ante las críticas de la oposición

Amaia Núñez IRURA. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

El Gobierno Municipal de Irura defiende su proyecto para el pueblo «con plena determinación y compromiso». Responde así a las declaraciones efectuadas hace unas semanas por el grupo EAJ, que recibieron «con sorpresa», en la que denunciaba «la falta de transparencia del gobierno de EH Bildu» y «obstaculizar la labor de la oposición», con la que reclamaba un modelo de gobernanza «más democrático y abierto».

El grupo EH Bildu declara que «cuestionar el carácter democrático de la actuación del gobierno municipal de Irura no se corresponde con la realidad, y creemos que este tipo de declaraciones son peligrosas, ya que trasladan a nuestro ámbito discursos y mensajes que se dan en la política a nivel estatal». En este sentido, aclaran que «no tememos la colaboración y no nos encontrarán en la confrontación, si no en la construcción».

Asimismo, desde el gobierno municipal indican que el Ayuntamiento de Irura dispone de herramientas de comunicación «como nunca antes», que utiliza para difundir «información veraz, transparente y directa a la ciudadanía». En respuesta a una de las reclamaciones jeltzales, indican que la secretaria municipal envió los dos presupuestos solicitados a las empresas para encargarse de la comunicación, junto con los datos del tráfico del sitio web. Entre ambas aprobaron la más económica, con un importe de 18.029 euros.

Por otro lado, exige «coherencia» a EAJ. Recuerda que dieron su apoyo a los presupuestos municipales y que la mayoría de las decisiones en los plenos se han aprobado por unanimidad. Del mismo modo, «los plenos se convocan en situaciones urgentes o de gran necesidad, como ha ocurrido en los de julio. Uno de ellos fue para ratificar un acuerdo sobre sanciones impuestas a una empresa, y el último para poder poner en marcha cuanto antes la licitación de las obras de la plaza». Añaden que «todos los plenos son públicos y se graban, por lo tanto, es imposible ocultar nada, y así se lo ha hecho saber a la oposición la secretaria municipal, responsable de presentar las actas. Asimismo, aunque sean extraordinarios, siempre se da la oportunidad de hacer preguntas».

Subrayan que «cada euro que gasta el Ayuntamiento, sin excepción, pasa por el pleno municipal y, desde Intervención, todos tenemos acceso a la información adicional solicitada». Por ello, su prioridad «es trabajar con y para la ciudadanía. Es un principio fundamental y, paso a paso, seguimos adelante, sin apartarnos en absoluto de ese camino», concluyen.