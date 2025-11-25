Giza Mosaiko Erraldoia osatuko du Galtzaundik datorren Euskararen Egunerako

TolosaldeaGiza Mosaiko Erraldoia osatuko du Galtzaundik datorren Euskararen Egunerako
Eskualdeko herri bakoitzak 'Euskararen etorkzuna jokoan!' esaldiko hizki bat irudikatuko du
Asteartea, 25 azaroa 2025, 20:47
Euskararen Egunerako astebete geratzen da, eta Galtzaundi Tolosaldeko Euskaltzaleen Elkarteak hori ospatzeko ekintza bateratua proposatu du eskualdeko herrietarako. Duela zortzi urte jarri zuten martxan ekimen hau eta aurten, lehenengo ekintza hura berreskuratu dute: giza mosaikoa egitea. Oraingoan 'Euskararen etorkizuna jokoan!' esaldia osatu beharko da 28 herrien artean.
Herri bakoitzak hizki bat irudikatuko du plazan, gero argazki bat aterako dute, eta herri guztietakoak batuta, mosaikoa osa-tzeko. Herri batzuk dagoeneko atera dute argazkia, Alkizak eta Baliarrainek kasu, baina datozen egunetan gainontzekoek aterako dute. Ostiral honetan elkartuko dira Abaltzisketan 17:45ean, Albizturren arratsaldean, Alegian 18:30ean, Berrobin 16:30ean eta Larraulen 16:15etan. Larunbatean, berriz, Amasa-Villabonaren txanda izango da 12:30ean, Asteasun 13:00etan, Belauntzan, Hernialden 16:30ean eta Leaburu-Txaraman 16:00etan.
Igandean, argazkia ateratzeko elkartuko diren herriak izango dira Aduna 11:30ean; Amezketa, Elduain eta Orexa 12:00etan, Orendain 13:30ean,eta Bidania-Goiatz eta Ikaztegieta 17:00etan.
Gainontzekoak abenduaren 3an, Euskararen egunean bertan elkartuko dira: Altzon 19:30ean, Anoetan arratsaldean ikastolan, Iruran eta Berastegin 16:30ean, Ibarran 17:00etan, Zizurkilen eta Gaztelun 18:30ean, Lizartzan 17:30ean, eta Tolosan 18:00etan.