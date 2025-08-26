Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paella lehiaketako partehartzaile eta irabazleak aurkeztutako plater guztiekin. ARGAZKIAK A. NÚÑEZ

Zegama

Giro ederrean amaitu zituzten San Bartolome festak

Elkarteen arteko paella lehiaketa antolatu zuten asteartean, eta haurrentzako jolas ugari izan ziren goiz osoan zehar

Amaia Núñez

Zegama

Asteartea, 26 abuztua 2025, 20:15

Festetako egun nagusia izan gabe ere, bere lekua egin duten zita bereziak ospatu ziren atzoko egunean; batez ere, paella lehiaketa. Aldi berean, haurrak eta gaztetxoak kultur etxearen aurreko plazan izan zuten jolasgunea, Bizilore taldearen Bizi jolasekin. Joko aukera zabala izan zuten: malabare, oreka eta akrobaziak, toka, eskulanak, mahai-jokoak, eta materialak berrerabiliz txabola bat ere eraiki zuten.

Bitartean, Aitxuri eskolako patioan herriko bost elkateetako kideak buru-belarri zebiltzan paellak sukaldatzen. Amezti, Kasinoa, Tartaloetxe, Txarape eta Jubilatuen elkarteko bina bikotek parte hartu zuten, ohi bezala. Goiz guztian lanean aritu ondoren, bazkalordurako hamar paellak aurkeztu zituzten, bakoitza modu batera apainduta.

Lehiaketa amaitu eta epaimahaiak plater guztiak dastatu zituen. Aurten Ana Maria Cordunianu eta Diego Ramos, herriko bi tabernatako nagusiak, dastatu eta baloratu zituzten paella guztiak. Amaieran, Tartalo elkarteko Anartz eta Haitz Goia izan ziren irabazleak, iaz bigarren postua lortu eta gero. Bigarren geratu ziren Txarape elkarteko Asun Mendizabal eta Mari Paz Ormazabal.

Ordurako ehunka herritar zeuden paellak dastatzeko zain, bi eurotan txartelak hartuta. Pazientziaz itxaron zuten ilada eskolatik haratago zihoan ilada luzea eta jolasgunean jarritako mahaiak guztiz bete ziren, elkarteetako kideen lanari amaiera ezin-hobea emanez, lapikoak hustuta.

Arratsaldean, aldiz, plater-tiroa antolatu zuen Karraztarro elkarteak Ibarretako kanteran eta, ondoren, Buztintxuriko erraldoiak kalejira egin zuten. Segidan, haurrek nahi adina dantza egin zuen DJ Mikeltxirekin.

Txirrindularitza eta toka

Asteburuan itxiko dute definitiboki San Bartolome jaien egitaraua. Larunbatean XCL. San Bartolome txirrindu froga antolatuko da afizionatuentzat, Elkartu Nahi elkarteak eta Zegamako Udalak antolatuta. Lasterketa goizeko 09:00etan abiatuko da.

Igandean, berriz, Probintziako Bolo lehiaketa Txarapeko bolalekuan. Parte hartzeko izena ematea 10:30etik 11:30era egongo da irekita.

