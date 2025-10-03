Giro aparta eta parte-hartze zabalaz gozatzeko aukera herriko jaien lehen egunetan

ZaldibiaGiro aparta eta parte-hartze zabalaz gozatzeko aukera herriko jaien lehen egunetan
Goizetik gauera arte, jende ugari bildu zen: jolasak, musika eta kontzertuak izan ziren ostiraleko protagonista nagusiak
Zaldibia
Ostirala, 3 urria 2025, 20:14
Ostegunean eman zioten hasiera herriko jaiei eta lehen egun handiak ez zuen hutsik egin: egitarau oparoari esker, herriko kaleak eta plaza jendez bete ziren, eta giro alaiak hartu zuen protagonismoa goizetik gauera arte.
Ostiralean, goizean piztu zen festa giroa, 11:00etan umeentzako jolasak esakini ziren eta plazan toka txapelketa ere ospatu zen. Txikienak izan ziren nagusi 12:00etan Txorotxaranga plazatik abiatu zenean, kaleak kolore eta musikaz zipriztinduz. Aldi berean, jubilatuek hamaiketakoa ospatu zuten, giro bero eta atseginean elkartuz.
Arratsaldean berriz, haurren play-backak jendetza handia bildu zuen; parte-hartzaileek ilusioz eta originaltasunez bete zuten eszenatokia, ikusleen txalo zaparrada jasoaz. 18:00etan, Urtesabel auzoko goitibehera jaitsierak emozioa eta algarak ekarri zituen, eta ondoren, plazan Palestinaren aldeko ekitaldi hunkigarria egin zen, herritarren elkartasuna agerian utziz.
Gauean, festak indar betean jarraitu zuen.
Jaiak, aurrera egingo du larunbatean, Mozorro eguna ospatuko bait dute zaldibitarrek. Mozorroak, txaranga, bazkari herrikoia eta DJ-a izango dira gaurko protagonista nagusiak.