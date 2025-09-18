Gipuzkoako Halterofilia Txapelketa, Intxaur frontoian larunbatean

Tolosa GoierriGipuzkoako Halterofilia Txapelketa, Intxaur frontoian larunbatean
A. N.
zizurkil.
Osteguna, 18 iraila 2025, 20:06
Larunbatean, irailaren 20an, Gipuzkoako Halterofilia Txapelketa egingo dute Intxaur Pilotalekuan, Gipuzkoako Federazioak eta Danok Danena elkarteak, Zizurkilgo udalaren laguntzarekin. Unibertsitate artekoa, junior eta teknika mailetako pultsulariek parte hartuko dute. Danok Danenako neska-mutilek ere parte hartuko dute lehiaketan. Txapelketa goizeko 9:00etatik aurrera lehiatuko da.
Hitzaldia, gaur
Amaiurko gazteluan egindako indusketen inguruko hitzaldia eskainiko da Herribizigune topagunean 'Eskuetatik eskura' egitasmoaren baitan. Saioa 19:00etan hasiko da, eta bertan indusketek iragana ezagutzeko eta aitortzeko duten balioa azalduko da. Ekitaldiak urrirako antolatzen ari diren txangoarekin dauka lotura.
Azokarako postuak
Azoka berezia egingo dute urriaren 12an eta dagoeneko irekita dago bertan postua jartzeko eskaerak egiteko epea. Urriaren 3an amaituko da. Herriko zein inguruko ekoizle eta saltzaileek jarri ahal izango dute postua azokan.
Eskaerak udaletxean edo udal bulegoetan egin daitezke, astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara, edota erregistro elektronikoaren bidez.
