Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Gipuzkoako Halterofilia Txapelketa, Intxaur frontoian larunbatean

A. N.

zizurkil.

Osteguna, 18 iraila 2025, 20:06

Larunbatean, irailaren 20an, Gipuzkoako Halterofilia Txapelketa egingo dute Intxaur Pilotalekuan, Gipuzkoako Federazioak eta Danok Danena elkarteak, Zizurkilgo udalaren laguntzarekin. Unibertsitate artekoa, junior eta teknika mailetako pultsulariek parte hartuko dute. Danok Danenako neska-mutilek ere parte hartuko dute lehiaketan. Txapelketa goizeko 9:00etatik aurrera lehiatuko da.

Hitzaldia, gaur

Amaiurko gazteluan egindako indusketen inguruko hitzaldia eskainiko da Herribizigune topagunean 'Eskuetatik eskura' egitasmoaren baitan. Saioa 19:00etan hasiko da, eta bertan indusketek iragana ezagutzeko eta aitortzeko duten balioa azalduko da. Ekitaldiak urrirako antolatzen ari diren txangoarekin dauka lotura.

Azokarako postuak

Azoka berezia egingo dute urriaren 12an eta dagoeneko irekita dago bertan postua jartzeko eskaerak egiteko epea. Urriaren 3an amaituko da. Herriko zein inguruko ekoizle eta saltzaileek jarri ahal izango dute postua azokan.

Eskaerak udaletxean edo udal bulegoetan egin daitezke, astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara, edota erregistro elektronikoaren bidez.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoako Halterofilia Txapelketa, Intxaur frontoian larunbatean