GI-4571 errepidea itxita egongo bihartik aurrera bost egunez

Tolosa GoierriGI-4571 errepidea itxita egongo bihartik aurrera bost egunez
J. ZABALA
mutiloa.
Larunbata, 13 iraila 2025, 20:34
Mutiloako GI-4571 errepidea guztiz itxita egongo da bihartik, irailak 15, hasita. Neurria hartu da 1+000 kilometro-puntuan gertatu den lur-jausiaren ondoren egingo diren taludaren sendotze lanak behar bezala burutu ahal izateko.
Lanek bost eguneko iraupena izango dute, eta irailaren 19ra arte luzatuko dira. Egun horietan, errepidea etenik gabe itxita egongo da 08:00etatik 19:00etara. Trafikoa bideratzeko, ibilgailuek Ergoena Auzoa udal errepidetik eta GI-3520tik egin ahal izango dute joan-etorria. Gipuzkoako Foru Aldundiak azpimarratu du beharrezkoa dela behin-behineko seinaleak eta langileen jarraibideak zorrotz errespetatzea, eta herritarren ulermena eskatu du eragongo diren eragozpenengatik. Aldi berean, gogorarazi du lan horiek ezinbestekoak direla erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko.
