Tolosa Goierri

GI-4571 errepidea gaur itxita egongo da euste-lanak direla eta

J.Z.

zerain.

Asteazkena, 8 urria 2025, 20:24

GI-4571 errepidean, 1+000 kilometro-puntuan gertatutako luizi baten ondorioz, euste-lanak egingo dira gaur, segurtasuna bermatzeko eta errepidearen egonkortasuna berrezartzeko. Horregatik, errepidea erabat itxiko da bi noranzkoetan, 08:00etatik 19:00etara bitartean, lanak behar bezala gauzatu ahal izateko.

Itxierak zirkulazioari eragiten dion errepide zati osoa hartuko du, eta, bitartean, trafikoa Ergoena auzoko udal errepidetik eta GI-3520 errepidetik desbideratuko da. Herritarrei eta gidariei gomendatzen zaie ibilbide alternatiboak erabiltzea eta, ahal bada, garaiz antolatzea lanek iraungo duten tartean.

Lanak egun bakarrekoak izatea aurreikusten da, baina, eguraldiaren edo bestelako faktoreen arabera, epeak alda daitezke. Tokiko erakundeek herritarren pazientzia eta ulermena eskertu dute, gogoraraziz euste-lanen helburua dela errepidearen segurtasuna eta irisgarritasuna bermatzea etorkizunerako.

