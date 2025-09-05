GI-4571 errepidea bost egunez itxita egongo da, atelehenetik aurrera

Tolosa GoierriGI-4571 errepidea bost egunez itxita egongo da, atelehenetik aurrera
Azken egunotan GI-4571 errepideko 1+000 puntu kilometrikoan izandako luiziak eragin zuzena izan du trafikoan, eta segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren lanak egingo dira bertan datozen egunetan. Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi duenez, errepidea guztiz itxita egongo da bost egunez, goizeko zortzietatik arratsaldeko zazpietara, irailaren 8tik 12ra bitartean.
Lan horiek errepidearen sostengatze-lanak dira, eta helburua da maldaren egonkortasuna bermatzea eta etorkizunean antzeko gertaerak ekiditea. Horretarako, ezinbestekoa izango da errepidea bi noranzkoetan ixtea, makinak eta langileak baldintza egokietan lan egin ahal izan dezaten. Arratsaldeko zazpietatik aurrera, berriz, trafikoa baimenduko da, baina lan-orduetan luzaroan itxita egongo da.
Itxiera honek eragin zuzena izango du eguneroko joan-etorrietan, eta horregatik aurreikusitako ibilbide alternatiboak jarri dira. Ibilgailuak Ergoena auzoko errepidetik eta GI-3520 errepidetik bideratuko dira, erabiltzaileek aukera izan dezaten ohiko loturekin jarraitzeko, nahiz eta bidaia denborak handitu daitezkeen.
Aldundiak gogorarazi du segurtasuna dela lehentasuna, eta herritarrei eskatu die pazientzia eta arduraz jokatzeko, bai eta ibilbide alternatiboak erabiltzeko ere. Lanen iraupena bost egunekoa izango dela aurreikusten da, baina eguraldiak eta lanen erritmoak baldintzatu dezaketela aurreratu dute.
