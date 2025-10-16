Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Arin inguruan errepidea moztuta egongo da, lanak direla eta. UDALA

Tolosa Goierri

GI-2120 errepidea itxita egongo da igande goizean Arin auzoan

Hiru orduz egongo da trafikoa etenda auzoaren inguruan, transformadorea aldatzeko lanengatik

J. ZABALA

ATAUN.

Osteguna, 16 urria 2025, 20:21

Comenta

Igande honetan, urriaren 19an, GI-2120 errepidea erabat itxita egongo da goizeko 09:00etatik 12:00etara, transformadore bat aldatzeko lanak direla medio. Lanak Arin auzoan, Arinetxeberri eta Izagirre baserrien artean egingo dira, 58. kilometroan zehazki.

Hiru ordu horietan ezingo da tarte horretatik zirkulatu, eta, beraz, bertatik pasatu behar dutenek Urkillagako bidea erabili beharko dute bigarren aukera gisa. Udalak gomendatu du aurrez ibilbideak planifikatzea eta inguruan egiten diren obren ondorioz adi ibiltzea.

Autobus zerbitzuei dagokienez, ibilgailuak Arin auzoraino iritsiko dira, eta bertan egingo dute buelta, lanak amaitu arte.

Mozketa sare elektrikoaren mantentze- eta hobekuntza-lanen proiektuaren baitan kokatzen da, eta helburua da horniduraren segurtasuna eta eraginkortasuna hobetzea auzoko bizilagunen mesedetan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  4. 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  5. 5

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  6. 6 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  7. 7

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  8. 8

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  9. 9 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  10. 10 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco GI-2120 errepidea itxita egongo da igande goizean Arin auzoan

GI-2120 errepidea itxita egongo da igande goizean Arin auzoan