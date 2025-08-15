Gaztetxoen erakustaldi bikaina

Tolosa GoierriGaztetxoen erakustaldi bikaina
Gaur Argilunak dantza ikuskizunarekin itxiko dute aurtengo egitaraua
Amaia Núñez
GAZTELU.
Ostirala, 15 abuztua 2025, 20:53
Sega Ligaxkako bigarren jardunaldia ospatu zen atzo Gazteluko jaietan. Herriko segalari gaztetxoek parte hartzen ari dira, binaka. Beroari aurre eginez, erakustaldi bikana eskaini zuten. Bikote bakoitzak 5x15 metroko saila ebaki behar izan zuen, ahalik eta azkarren eta txukunen. Joxe Gabirondo entrenatzailearen esanak jarraituz eta ikusleen animoekin, ederki aritu ziren gaztetxoak.
Jarraian, bertso-pilota egon zen, Julen Alberdi eta Oier Hormaetxe pelotarien eta Amaia Agirre eta Oihana Iguaran bertsolariekin. Arratsaldean, berriz, herritarren arteko dema jokatu zen.
Andra Mari jaietako egitaraua gaur itxiko dute Gaztelun Argilunak dantza ikuskizunarekin. Emanaldia 18:00etan izango da plazan.
