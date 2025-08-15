Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Herritar eta zaletu ugari gerturatu ziren Gazteluko I. Sega Lagaxkako bigarren jardunaldira. ARGAZKIAK A. NÚÑEZ

Tolosa Goierri

Gaztetxoen erakustaldi bikaina

Gaur Argilunak dantza ikuskizunarekin itxiko dute aurtengo egitaraua

Amaia Núñez

GAZTELU.

Ostirala, 15 abuztua 2025, 20:53

Sega Ligaxkako bigarren jardunaldia ospatu zen atzo Gazteluko jaietan. Herriko segalari gaztetxoek parte hartzen ari dira, binaka. Beroari aurre eginez, erakustaldi bikana eskaini zuten. Bikote bakoitzak 5x15 metroko saila ebaki behar izan zuen, ahalik eta azkarren eta txukunen. Joxe Gabirondo entrenatzailearen esanak jarraituz eta ikusleen animoekin, ederki aritu ziren gaztetxoak.

Jarraian, bertso-pilota egon zen, Julen Alberdi eta Oier Hormaetxe pelotarien eta Amaia Agirre eta Oihana Iguaran bertsolariekin. Arratsaldean, berriz, herritarren arteko dema jokatu zen.

Andra Mari jaietako egitaraua gaur itxiko dute Gaztelun Argilunak dantza ikuskizunarekin. Emanaldia 18:00etan izango da plazan.

