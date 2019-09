Gazte Eguna, hoy en las fiestas de Elbarrena Habrá, entre otros, baile, comida, teatro y concierto con Meliora, La Desbandada y Anita Parker IMANOL ARRATIBEL ZIZURKIL. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:27

Tras el chupinazo que se lanzó ayer por la tarde y que dio inico a las fiestas de Elbarrena, el programa festivo continúa hoy con el Gazte Eguna. A las 11.30 horas habrá baile dirigido para niños y niñas. A las 14.30 horas, comida para jóvenes en la plaza Joxe Arregi y, después, juegos para jóvenes. A las 17.00 horas obra teatral 'Ondorengoak', a cargo de Zirika Zirkus. Se trata de un espectáculo de circo, música, claqué y humor, en la plaza Aurrera. A continuación, chocolatada. Después, cabezudos en la plaza Joxe Arregi. A las 18.00 horas, electrocharanga Elektropapo por el pueblo. A las nueve y media, cena de bocatas para jóvenes. A las 22.40 horas, toro de fuego y a las once de la noche, conciertos con Meliora, La Desbandada y Anita Parker.

Mañana, día de disfraces, a las once, talleres infantiles, organizado por la asociación de padres y madres Ombu. A continuación, cabezudos en la plaza Joxe Arregi. A las dos, comida popular. A continuación, concurso de postres y bingo musical Psicokiller. De 20 a 21.30 horas, Baile a cargo del grupo Gabezin. A las 23.30 horas, continuación del baile, y a las doce de la noche, concurso de disfraces y reparto de premios Psicokiller. Después, DJ Gatxet y DZ. A las ocho de la mañana, diana.

Udal gobernuaren oharra

Udal gobernuak oharra kaleratu du festen programari buruz PSE-EEri zehaztapenak eginez. Hau da oharra: «Batetik, festa batzordea organo irekia da. Edonork hartu dezake parte bertan eta udal gobernuak bere autonomia errespetatu eta babesten du, altxor bat delako herritarrek festak antolatzea. Bestetik, Zizurkilgo Udalbatzak euskara plana onartua du aho batez, eta bertan euskararen normalizaziora bidean urratsak ematea jasotzen da, euskarari lehentasuna emanez, Zizurkilen euskara ulertzen dutenen kopuru oso handia ikusita guztia etengabe elebitan jartzea gainditu behar dela ondorioztatuz, besteak beste. Hori esanda, datorren urtera begira gogoeta bultzatuko dugu festa batzordearekin batera, urratsak ematen jarrai dezagun Zizurkil euskaldunagora bidean ahal dela inor euskararen aurka jarri gabe. Eta bide honetan salatzen dugu Alderdi Sozialista (zeinaren bozeramaileak ez dakien euskaraz) bi hizkuntzen bizikidetzaren aldarria egiten agertzea, bi hizkuntzak jakitea denean bizikidetzarako urrats garrantzitsuena. Besterik gabe, polemika antzuak utzi, festa batzordeari egindako lana eskertu eta festa ederrak opa dizkiegu zizurkildarrei. Festa euskaldun eta parte hartzaileak izan daitezela, etorkizuneko Zizurkil izatea nahiko genukeen moduan».

Respuesta del PSE-EE

Por su parte, el PSE-EE ha respondido al gobierno municipal: «Cuando el portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Sánchez, reclamó al gobierno de EHBildu que editase el programa de fiestas en los dos idiomas oficiales, en euskera y castellano, no estaba atacando a la Comisión de Fiestas, ni el trabajo que desde ese ayuntamiento se está realizando a favor de la normalización del euskera, ni por supuesto era un ataque al euskera. Los socialistas apostamos por las políticas activas en defensa del euskera, preservando su gestión de intereses políticos y partidistas. El euskera no debe ser utilizado nunca como arma política, ni para atacar al adversario político. Entendemos que las críticas que realiza el gobierno municipal de EHBildu contra nuestro portavoz, José Ángel Sánchez, por no saber euskera son un disparate y mostramos nuestra solidaridad con el dirigente político. Por eso, pedimos al gobierno municipal de EHBildu que guarde el respeto debido a los representantes de la oposición.

El PSE-EE siempre ha fomentado el uso del euskera como patrimonio cultural y de comunicación de los ciudadanos. El euskera y el castellano son lenguas propias y oficiales de nuestro país y de los vascos, y por eso, tienen que ser instrumentos de entendimiento. El PSE-EE ha vuelto a valorar positivamente la rectificación realizada por el gobierno municipal que ha editado un nuevo folleto de fiestasy ha decidido dar por zanjada esta polémica para no empañar las fiestas».