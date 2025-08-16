Toka eta bertso-saioa izango dira Andra Mari festak amaitzeko

AlbizturToka eta bertso-saioa izango dira Andra Mari festak amaitzeko
Albiztur
Larunbata, 16 abuztua 2025, 20:36
Haur eta gaztetxoen arteko jolasak antolatu zituzten Gure Plaza Txo! ekimenaren baitan larunbat goizean eta, arratsaldean, Berastegi, Bidania eta Albizturren arteko desafioa izan zen. Igandean amaituko dira festak Albizturren, eguerdian toka txapelketa antolatuko da eta 18:00etan, berriz, bertso saioa. Ondoren trikitilariek alaituko dute giroa, eta gauean, helduen pilota partiduak jokatuko dira.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.