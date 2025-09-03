Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Gaur botako dute txupinazoa jubilatu berri diren udal langileek

Isk&Bila txarangarekin kalejira egingo dute ermitatik plazaraino txupinazoaren aurretik

Amaia Núñez

LIZARTZA.

Asteazkena, 3 iraila 2025, 20:07

Gaur arratsaldean hasiko dituzte Lizartzako jaiak, astelehenera bitarte luzatulo direnak. Jubilatu berri diren hiru udal langileei eskaini diete suziria pizteko ardura: Ana, Inma eta Joakin. Festari ordu erdi lehenago ekingo diote, Isk&Bila txarangarekin kalejira eginez Uberetako ermitatik plazaraino arratsaldeko 19:30ean. Txupinazoa 20:00etan botako dute eta, jarraian, haurren danborrada egongo da. Segidan, patata tortila erraldoia eskainiko da.

Ostiralean, haurrek elkarrekin bazkalduko dute eta 17:00etan frontenis txapelketako herrikoiaren finalak jokatuko dira. Jarraian, Atzarbale elektrotxarangak alaituko du giroa afalordura arte. Gaueko 22:30ean, irrintzi eta kopla lehiaketa herrikoia antolatuko da; gero, 23:00ean zezen suzkoa aterako da eta, jarraian, erromeria Ahantzi taldearen eskutik. Goizaldeko 01:30ean, bingoa antolatuko da, segidan, Dj Nazaren emanaldia eta goizeko 05:30ean, gaupaseroen argazkia aterako da

Hilak 6an, Lizartzako gaiteroek joko dute Diana 10:00etan. Eguerditik aurrera euskal mitologiako pertsonaien kalejira egongo da Iskidi taldearen eskutik. Arratsaldean, 17:30ean pelota jaialdia hasiko da kadete eta nagusien mailako partiduekin. Ondoren, sagardo eta pintxo dastaketa egingo da eta, iluntzean, afari herrikoia plazan. 23:30ean zezen suzkoa aterako da, jarraian, erromeria Kristina eta Amaia trikitilariekin. Goizaldeko 01:30ean, aulki-jokoa antolatuko da, eta segidan, Dj Fulanaren emanaldia.

Igandean, dantza soka

Igandean, Lizardi txistulari taldeak joko du Diana eta 11:30ean haurren arteko pelota partidak jokatuko dira. 12:30ean dantza soka eskainiko da plazan, jarraian Otsolar Dantza Taldearen emanaldia egongo da. Bazkalondoren, Mus Txapelketa Txirrita Elkartean eta 17:00etan, herritarren arteko erronka jokatuko da. Arratsaldeko 19:00etan Janus Lester taldearen kontzertu akustikoa izango da eta 21:00ean, bokadilo jana.

Astelehenean amaituko dituzte jaiak. Lizardi txistulari taldeak joko du Diana 09:30ean. Jarraian, haurrentzako puzgarriak, zezen mekanikoa eta ur-txirristra egongo dira goiz guztian. 11:00etan Meza Nagusia eskainiko da Sagrarioko ermitan. Ondoren, helduen bazkaria egongo da Ostatuan. Arratsaldean, Otxoku eta Pituxak 'Festarik festa' emanaldia eskainiko dute 16:30ean, eta 18:30ean, bertso jaialdia elizako zimiterioan.

