Ostegun honetan botako dute San Gregorio auzoko festetako txupinazoa

Tolosa GoierriOstegun honetan botako dute San Gregorio auzoko festetako txupinazoa
Lau eguneko jaien ondoren, datorren asteazkenean ospatuko dute zaindariaren eguna
Ataun
Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:47
San Gregorio auzoan gaur arratsaldean ekingo diote festei. Festa Batzordeak, Ataungo Udalaren laguntzarekin antolatuta, egitarau zabala prestatu du. Txupinazoa gaur 17:30ean botako dute eta buruhandiak ere aterako dira. Jarraian, haurren erreka jaitsiera egingo da. Ekintzan parte hartzeko gurasoez lagunduta joan beharko dute umeek. Ondoren, txokolatea banatuko da. 19:30ean, Frontenis txapelketako finala hasiko da, 20:30ean Palestinari elkartasuna adierazteko argazkia aterako da eta 21:30ean auzo afaria, Sukia ta Markik girotuta.
Ostiralean, 13:00etan egingo dute juntaizoa txuriz jantzita eta, segidan, karropoteoa egingo dute. Kuadrillen bazkaria 14:30ean izango da. Arratsaldean umeen futbolin txapelketa antolatuko da, izena emateak 16:15ean irekiko dira eta segidan egingo da lehiaketa. Ondoren, purrarea. 18:30etatik aurrera Dj Txekor-ek alaituko du giroa, 20:30ean presoei elkartasuna adierazteko argazkia eta 21:30etan kuadrillen afaria. Gauean, Iratzar taldearekin erromeria.
Zapatuan, 12:30ean buruhandiak aterako dia eta jarraian haurren bazkaria egingo da. Bazkalondoren, 14:30etik aurrera, puzgarriak izango dituzte eta amaieran, umeentzako askaria banatuko da. 18:30ean mozorro festa hasiko da, Dj Fresa Morangok girotuta. Aurtengo gaia ura izango da. Gaueko 21:30ean oilasko jana egingo da. Platerak, basoak eta kubiertoak etxetik eraman beharko dira. Egunari amaiera emateko, Derrumbe taldearen kontzertua eta, ondoren, Balantza taldearekin erromeria.
Igandean, pilota partiduak jokatuko dira frontoian 11:30etik aurrera eta eguerdiko 12:30ean kantu-poteoa egingo da. Arratsaldean, Otsoak dantza taldeak ikuskizuna eskainiko du 18:00etan, eta jarraian gazta dastaketa egingo da.
Bi atseden egunen ondoren, San Gregorio egunean agurtuko dituzte jaiak, irailaren 3an. Goizeko 10:00etan Meza Santua eskainiko da eta ondoren salda beroa banatuko da Pelotazale elkartean. 12:30ean umeen toka txapelketa herrikoia antolatuko da, jarraian helduena eta 14:30ean herri bazkaria egingo da. Arratsaldean, Mus Txapelketa herrikoia antolatuko da 17:30etik aurrera.
