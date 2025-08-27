Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Haurrek elkarrekin bazkalduko dute larunbatean eta ondoren puzgarriak izango dituzte. A. NÚÑEZ

Tolosa Goierri

Ostegun honetan botako dute San Gregorio auzoko festetako txupinazoa

Lau eguneko jaien ondoren, datorren asteazkenean ospatuko dute zaindariaren eguna

Amaia Núñez

Ataun

Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:47

San Gregorio auzoan gaur arratsaldean ekingo diote festei. Festa Batzordeak, Ataungo Udalaren laguntzarekin antolatuta, egitarau zabala prestatu du. Txupinazoa gaur 17:30ean botako dute eta buruhandiak ere aterako dira. Jarraian, haurren erreka jaitsiera egingo da. Ekintzan parte hartzeko gurasoez lagunduta joan beharko dute umeek. Ondoren, txokolatea banatuko da. 19:30ean, Frontenis txapelketako finala hasiko da, 20:30ean Palestinari elkartasuna adierazteko argazkia aterako da eta 21:30ean auzo afaria, Sukia ta Markik girotuta.

Ostiralean, 13:00etan egingo dute juntaizoa txuriz jantzita eta, segidan, karropoteoa egingo dute. Kuadrillen bazkaria 14:30ean izango da. Arratsaldean umeen futbolin txapelketa antolatuko da, izena emateak 16:15ean irekiko dira eta segidan egingo da lehiaketa. Ondoren, purrarea. 18:30etatik aurrera Dj Txekor-ek alaituko du giroa, 20:30ean presoei elkartasuna adierazteko argazkia eta 21:30etan kuadrillen afaria. Gauean, Iratzar taldearekin erromeria.

Zapatuan, 12:30ean buruhandiak aterako dia eta jarraian haurren bazkaria egingo da. Bazkalondoren, 14:30etik aurrera, puzgarriak izango dituzte eta amaieran, umeentzako askaria banatuko da. 18:30ean mozorro festa hasiko da, Dj Fresa Morangok girotuta. Aurtengo gaia ura izango da. Gaueko 21:30ean oilasko jana egingo da. Platerak, basoak eta kubiertoak etxetik eraman beharko dira. Egunari amaiera emateko, Derrumbe taldearen kontzertua eta, ondoren, Balantza taldearekin erromeria.

Igandean, pilota partiduak jokatuko dira frontoian 11:30etik aurrera eta eguerdiko 12:30ean kantu-poteoa egingo da. Arratsaldean, Otsoak dantza taldeak ikuskizuna eskainiko du 18:00etan, eta jarraian gazta dastaketa egingo da.

Bi atseden egunen ondoren, San Gregorio egunean agurtuko dituzte jaiak, irailaren 3an. Goizeko 10:00etan Meza Santua eskainiko da eta ondoren salda beroa banatuko da Pelotazale elkartean. 12:30ean umeen toka txapelketa herrikoia antolatuko da, jarraian helduena eta 14:30ean herri bazkaria egingo da. Arratsaldean, Mus Txapelketa herrikoia antolatuko da 17:30etik aurrera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  3. 3

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  4. 4 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  5. 5 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  6. 6 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  7. 7 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  8. 8

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  9. 9

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  10. 10 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ostegun honetan botako dute San Gregorio auzoko festetako txupinazoa

Ostegun honetan botako dute San Gregorio auzoko festetako txupinazoa