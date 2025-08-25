Astearte honetan agurtuko dute Pako Belea zegamarrek

ZegamaAstearte honetan agurtuko dute Pako Belea zegamarrek
Toka Txapelketa eta herriko produktuen dastaketa ospatu zituzten atzo kuadrillen bazkariaren aurretik
Zegama
Astelehena, 25 abuztua 2025, 20:15
San Bartolome biharamun lasaia izan zen astelehenean. Asteguna izanik, ohi baino jende gutxiago elkartu zen goizeko ekitaldietan eta kuadrillen bazkaria, baina hala ere, giro ederra izan zen egun guztian. Goizean, Iruñeako dultzaineroek alaituta, toka txapelketa antolatu zen plazan herritarrentzako.
Eguerdi aldera, berriz, txakolin eta herriko ekoizleen produktuen dastaketa egon zen. Xabier Azurmendiren eta Ioritz Etxeberriaren gaztak eta Oiarbide harategikoen txorizoak dastatu ahal izan zituzten bertaratuek. Ondoren, kuadrilek elkarrekin bazkaldu zuten eta, arratsaldean, Txapela Brava taldearekin erromeria izan zen. Buruhandi eta erraldoiak ere atera ziren kalejiran.
Asteartean, paella txapelketa
Goizean elkarteen arteko paella lehiaketa antolatuko dute. Sari banaketa 13:00etan egingo dute eta, horren ostean dastaketa. Gainera, haurrentzako jolasak egongo dira goiz osoan. Bazkalondoren, plater tiroa egingo da Ibarrerako Kanteran 15:30ean Karraztarro elkarteak antolatuta; Buztintxuriko erraldoiek kalejira egingo dute 18:00etan, eta jarraian, haurren-tzako Mukeltxu Dja. Jaiak amai-tzeko, 'Adio Beleari' prozesioa hasiko da 22:30ean, Beleari hurrengo urtera arte agur esan aurretik.
