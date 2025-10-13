Gau Beltza ospatuko dute ibilbide eta beldurren erretzearekin

Tolosa GoierriGau Beltza ospatuko dute ibilbide eta beldurren erretzearekin
A. N.
larraul.
Astelehena, 13 urria 2025, 20:25
Gau Beltza antolatu dute urriaren 31rako Larraulgo Udalak, Herri Eskolak, Guraso elkarteak eta Gure Plaza Txo ekimenak. Arratsalde horretan eskolatik margotuta eta mozorrotuta aterako dira haur eta gaztetxoak. Ondoren, txokolatada banatuko zaie elkartean eta, jarraian, Gau Beltzeko ibilbidea egingo da herrian zehar plazatik abiatuta. Ordubete ingurukoa izatea aurreikusten dute eta, 19:00ak aldera, beldurrak sutara botatzeko ekitaldia egingo dute plazan.
Ibilbidea haien etxetik pasatzea nahi duten herritarrek urriaren 16a, osteguna, baina lehen izena eman beharko dute 634 289 327 telefono-zenbakira deitu edo idatzita.