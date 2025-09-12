Garrido y Otegi, preparados para la máxima categoría

J. ZABALA OLABERRIA. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

Este fin de semana arranca el Campeonato Provincial de Paleta Cuero y lo hace con un protagonista especial: Josema Garrido, que a sus 53 años sigue compitiendo al más alto nivel. Lo hará en primera división, acompañado por el ordiziarra Aitor Otegi, ambos defendiendo los colores del club Oiangu PE.

El tándem accede a la máxima categoría tras proclamarse campeón de segunda división la pasada temporada, lo que les otorgó plaza directa para medirse este año a los mejores palistas del territorio. «Es todo un reto, después de más de 38 años practicando este deporte, volver a competir contra los mejores», reconoce Garrido, que encara la temporada con la misma ilusión que en sus inicios. La competición tendrá como uno de sus principales escenarios el frontón de Olaberria, considerado por Garrido como 'la Bombonera'. No obstante, la primera jornada llevará a la pareja hasta Altza, donde se enfrentarán al club Errepala 2.

Con la experiencia como bandera y el espíritu competitivo intacto, Garrido asegura «Es un gran reto jugar contra los mejores palistas provinciales, pero en ilusión y competitividad estoy seguro de que no me van a superar».