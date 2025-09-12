Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Garrido y Otegi, preparados para su debut liguero en Altza. OIANGU P.E.

Tolosa Goierri

Garrido y Otegi, preparados para la máxima categoría

J. ZABALA

OLABERRIA.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:44

Este fin de semana arranca el Campeonato Provincial de Paleta Cuero y lo hace con un protagonista especial: Josema Garrido, que a sus 53 años sigue compitiendo al más alto nivel. Lo hará en primera división, acompañado por el ordiziarra Aitor Otegi, ambos defendiendo los colores del club Oiangu PE.

El tándem accede a la máxima categoría tras proclamarse campeón de segunda división la pasada temporada, lo que les otorgó plaza directa para medirse este año a los mejores palistas del territorio. «Es todo un reto, después de más de 38 años practicando este deporte, volver a competir contra los mejores», reconoce Garrido, que encara la temporada con la misma ilusión que en sus inicios. La competición tendrá como uno de sus principales escenarios el frontón de Olaberria, considerado por Garrido como 'la Bombonera'. No obstante, la primera jornada llevará a la pareja hasta Altza, donde se enfrentarán al club Errepala 2.

Con la experiencia como bandera y el espíritu competitivo intacto, Garrido asegura «Es un gran reto jugar contra los mejores palistas provinciales, pero en ilusión y competitividad estoy seguro de que no me van a superar».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  4. 4

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  5. 5 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  6. 6

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  7. 7 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  8. 8 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  9. 9 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  10. 10 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Garrido y Otegi, preparados para la máxima categoría

Garrido y Otegi, preparados para la máxima categoría