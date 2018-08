The Frankys, hoy en la feria de la cerveza M.C. ELORZA Viernes, 31 agosto 2018, 01:23

El equipo Idiazabal Areto futbol ha organizado para este fin de semana la XVI edición de la Feria de la Cerveza, que arranca hoy a a las 18.00 horas en el polideportivo Zelaa. Se podrán probar distintas cervezas, así como para degustar salchichas, codillos, tortilla de patatas, pollo etc. y postre. Para animar la fiesta hoy actuará el grupo The Frankys y también habrá juegos. Hoy no habrá viernes cultural en Pilarrenea debido a la feria.