Tolosa Goierri

Finalaurreko pilota partiduak eta gibel-jatea gaur festak hasteko

Kanpai bueltako eta pregoia bihar arratsaldean izango dira Gazte taldearen eskutik Aterpean

Amaia Núñez

ZERAIN.

Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:09

Andra Mari jaiak iritsi dira. Hasiera ofiziala bihar emango bazaie ere, gaurtik izango da zer ikusia. Horrela, 18:00etan, pilota txapelketako finalaurreko partiduak jokatuko dira eta 21:00etan Gibel-jatea egingo da Liztormendi elkartean.

Bihar, osteguna, haurren eguna izango da. Goizeko 11:00etatik aurrera haurrentzako puzgarriak egongo dira frontoian, 12:00etan txirrindularitza igoera herrikoia antolatuko da eta 13:15ean apar festa egongo da plazan. Haurrek elkarrekin bazkalduko dute Mandion.

Bazkalondoren, puzgarrietan jolasten jarraitzeko aukera egongo da. Gainera, 18 urtez azpikoentzako jokoak ere izango dira. 18:00etan play-back saioa egingo da plazan. Ondoren, 19:30ean, kanpai bueltako eta pregoia Gazte taldearen eskutik Aterpean. Jarraian, sagardo dastaketa antolatuko da, Lumagorri oilasko hegoen eta Lakiolako txekor-txistor janarekin batera plazan. Gauean, Sukena, Jagoba eta Hazas, eta Balantza taldeekin erromeria. Kontzertuetara joateko autobús zerbitzu berezia egongo da.

Hilaren 15ean, Andra Mari Egunean Meza Nagusia eskainiko da 10:00etan. Ondoren, txistularien goiz eresia izango da. Eguerdian, pilota partiden finala jokatuko da plazako frontoian eta, 12:30ean, txakolin dastaketa eta txorizo egosia plazan, Toberako trikitilari gaztetxoek girotuta.

Arratsaldean, Andra Mari bola txapelketa antolatuko da 17:00etan. Ondoren, herritarren arteko herri-kirol saioa egingo da plazan 18:00etan, baita aizkora desafioa. Jarraian, triki-poteoa Iker Sukiarekin eta Aritz Makinezekin eta gazteen afaria Mandion. Gauean, Andoni Ollokiegiren kontzertua eta Liztormendi Party.

Abuztuaren 16an, larunbata, Meza Nagusia eskainiko da 11:30etan eta, ondoren, txistularien goizeresia herrian zehar. 12:10an dantzaldi herrikoia egingo da Solkie dantza taldearen gidaritzapean. Jarraian, 13:00etan, herriko gaztagileen gazta eta ardo dastaketa egingo da eta toka txapelketa antolatuko da, plazan. Arratsaldean, San Roke bola txapelketa antolatuko da 17:00etan. Gainera, bertso-triki poteoa egingo da mozorrotuta, Ostuatutik abiatuta, 19:00etan, Sebastián Lizaso eta Oihana Iguaran bertsolariekin; eta 20:30ean herri afaria eta mozorro desfilea trikitilariek girotuta.

Igandean, ohi bezala, festei amaiera emateko, herria txukuntzeko elkartuko dira 10:00etan.

