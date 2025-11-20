Fin de semana plagado de citas con el inicio de las fiestas de San Andrés

J. ZABALA ORMAIZTEGI. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

Los ormaiztegiarras se preparan para un fin de semana intenso con motivo de la llegada de las fiestas de San Andrés. Desde hoy hasta el domingo, el pueblo vivirá una agenda cargada de actividades para todas las edades, con música, desfiles, gastronomía y encuentros populares.

Hoy, las fiestas arrancarán con fuerza. A las 16.30 el polideportivo Zubipe acogerá el 'Ormaiztegi Show', organizado por la asociación de madres y padres de la escuela. Después, la 'Triki-Txaranga' recorrerá las calles animando el ambiente y a las 19.00 el Ayuntamiento celebrará el acto de bienvenida a los bebés nacidos en 2024.

Justo después llegará el momento más simbólico y esperado de la jornada: el txupinazo, lanzado por miembros del coro local Urmaiz, que estará seguido por los buruhaundis y la txaranga Jundajo, que recorrerá el pueblo.. La noche seguirá con las cenas de los participantes del torneo de futbito y de los quintos y cuadrillas, además del recorrido musical de la txaranga Jundajo.

Otro de los atractivos de la jornada, será la final del torneo de futbito que se celebrará a las 20.00 en Zubipe. Para cerrar la jornada, la carpa de la plaza ofrecerá conciertos desde las 23.30 con Keif & Little Martin Selektah, Bad Sound System y Selektah Stepi, mientras la txosna joven permanecerá abierta hasta las 04.30 para proseguir con la celebración.

El sábado llegará uno de los momentos más esperados: el XII Encuentro de Elegantes del siglo XIX. A mediodía, vecinos y visitantes recorrerán el pueblo vestidos de época en un paseo amenizado por la txaranga. Después, a las 14.30, tendrá lugar la comida de los elegantes en Zubipe.

A lo largo del día, el museo Zumalakarregi ofrecerá actividades especiales, como la exposición de coches y bicicletas antiguas y un taller de recortables de muñecas a partir de las 17.00.

La tarde traerá también una degustación gratuita de chocolate y pastas en la iglesia, y la música volverá a sonar por las calles de 18.30 a 21.00 con la Elektrotxaranga Dizkobolo. Por la noche, la fiesta continuará en la carpa con Komerik y DJ Mortx hasta las 04.00, con la txosna abierta desde las 19.00.

Morcilla y alubias el domingo

El domingo la gastronomía será la protagonista. Desde primera hora se celebrará el tradicional Concurso de Morcilla en la carpa de la plaza, junto con los concursos de ingredientes y platos. A las 12.00 se ofrecerá la VI Cata de Vinos Martin Callejo y a las 12.30 se entregarán los premios de los concursos, seguida de una degustación de morcilla con alubias. Durante la mañana también se podrá visitar la feria gastronómica y de artesanía en Muxika. Los niños tendrán su espacio por la tarde con el parque infantil y juvenil en Zubipe, y la jornada concluirá con el concierto acústico de Akustikaia a las 18.30 en la kultur etxea. Los jóvenes podrán disfrutar de talleres y del parque infantil durante el día. Se espera un fin de semana completo, con tradición, música, sabores de siempre y un ambiente que promete llenar Ormaiztegi.