Familientzako irakurketa kluba eta irakurketa feminista taldea urrian hasiko dira

anoeta.

Asteartea, 30 iraila 2025, 20:29

Udal liburutegian irakurketa sustatzeko bi ekimen hasiko dira urrian. Haur eta familientzako irakurketa kluba jarriko dute martxan ikasturte honetan Galtzakorri elkarteak eta Anoetako Udalak elkarlanean. Haur Hezkuntzako haurrei eta gurasoei zuzendutako ekimena izango da. Urteko azken hiruhilabeteetarako hiru saio antolatu dira: urriaren 16an, azaroaren 20an eta abenduaren 11n, ostegunetan, 17:30etik 18:30era udal liburutegian.

Ekimenean parte hartu nahi dutenentzako izena emateko epea irekita dago gaurtik urriaren 8ra, asteazkenera bitartean doan, liburutegian bertan edota kultura@anoeta.eus helbide elektronikora idatzita.

Irakurketa feminista taldeak, berriz, urriaren 13an izango du ikasturteko lehen saioa. Goiatz Labandibar idazlearen 'Zoo' liburua izango dute hizpide, Alaine Agirrek dinamizatuta, arratsaldeko 18:30etik 20:00etara. Irakurketa feminista taldea irekia da, doakoa, eta edozein herritarrek parte hartu dezake.

