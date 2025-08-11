Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Alaitz Oiartzun, jendez beteta zegoen plazan dantzan. Gogotik saiatu zen leitzarra erakustaldi ikusgarria eskaintzen, lagunak ondoan zituela. ARGAZKIAK BELAUNTZARAN

Tolosa Goierri

Ezpadatzarien erakustaldi bikaina 35 gradutan

San Tiburtzio eguna ospatu zuten atzo Leitzan, herriko patroia. Honen omenez, Aurrerako dantzariek Ezpatadantza eskaini zuten

Elisa Belauntzaran

Leitza.

Astelehena, 11 abuztua 2025, 20:44

Beroa, bero handia izan zen atzo Leitzan, San Tiburtzio egunean. Jaietako egun handiaren une berezia eguerdi partean izan zen, 35 gradu markatzen zituenean termometroak, baina hala ere plaza jendez bete zen eta Aurrera elkarteko dantzariek prest zeuden euren erakustaldia eskaintzeko. Bikaina izan zen beste behin, alkandorak blai eginda izan arren, agurtu orduko.

Alaitz Oiartzun, Aimar Azpirotz, Eider Apezetxea, Garazi Zabaleta, Hegoi Lizarraga, Lide Santano, Hetor Lizarraga eta Eneko Barriola izan ziren aurtengo protagonistak. Denak ere serio atera ziren plazara, bertan egotea une garrantzitsua baita. Ardura, emozioa eta gauzak ongi baino hobeki egiteko gogoarekin atera ziren denak ere. Ikusleen artean, gurasoak, aitona-amonak, lagunak eta bizilagunak zain zituzten Hauek ere saioa noiz hasiko zen gogotsu.

Herriko txistulari eta danborjoleen doinuak entzun orduko txalo zaparrada handia hasi zen. Udal ordezkariei eta aurtengo gonbidatu bereziei, Pirritx eta Porrotx pailazoei agurtu eta gero, dantzan hasi ziren. Pixkana-pixkana urduritasuna desagertzen joan zortzi dantzari gazteen aurpegietatik. Gauzak ongi ateratzen ari ziren nahiz eta 35 graduko tenperatura izan Leitzako plazan.

«Ongi joan da»

Beteranoen artean, Alaitz Oiartzun. Leitzarrak azken urteetan dantzatu du eta eskarmentuak ematen duen lasaitasuna nabari zitzaion dantza egiterakoan. Garazi Zabaleta, aldiz, oso hunkituta ikusten zen familiakoek eta lagunek zoriontzerakoan. Ahotsean nabari zitzaion zirrara, baina zioen modura, «oso une berezia izan da niretzat. Txikitatik Aurrerako dantzariak San Tiburtzio egunean dantzatzen ikusten nituenean, garbi nuen nik ere dantzatu nahi nuela eta aurten ahal izan dut. Beroarekin sufritu, baina pozik, oso pozik nago», zioen leitzarrak.

Te puede interesar

