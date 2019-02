Exposición 'ViaCrucis' del artista local Ramón Balerdi, en la sala del Gurea Se busca plasmar un deseo, lleno sobre todo de energía y espontaneidad. / FOTOS IMANOL ARRATIBEL Reúne propuestas abstractas en géneros, metales y técnicas mixtas, y se podrá visitar hasta el día 23 de este mes, domingo IMANOL ARRATIBEL Viernes, 15 febrero 2019, 00:25

El escritor, pintor y escultor local Ramón Balerdi expone la obra conceptual con interpretación contemporánea 'ViaCrucis' en la sala del Gurea. Camino intencionado hacia la virtud, una nueva muestra de esculturas, cuadros y urnas de crista (espacios) cuyo eje principal se asienta, en la mayoría, en la Cruz, símbolo desde unos pensamientos filosóficos, cargada de una iconografía y crítica social. Esta obra, individual y con una función colectiva, es un trozo de pensamiento de una persona que se abre a la vida de otras personas.

Prevalece la Cruz y la Crucifixión. «La Cruz es la culpabilidad, la muerte y la resurrección para los cristianos literalistas. En contraposición, la Crucifixión para los cristianos cátaros era como un camino, catarsis del alma, una iluminación y una liberación. Dentro de nuestra historia cristiana hay dos vertientes que he investigado y lo he plasmado. Una es la muerte en sí y la otra es que hay algo más que la muerte», matiza el artista.

Balerdi define el arte como «amor, revolución, trabajo y espíritu». En sus pinturas y en sus esculturas se observa y se aprecia que quiere plasmar un deseo, lleno sobre todo de energía y espontaneidad. «El arte tiene que ser para las personas», remarca. Con ello desea e intenta trasmitir y provocar al visitante para que «piense, despierte y le conmueva», asevera.

No realiza bocetos sino que lo plasma 'in situ'. «Empiezo de la nada y voy construyendo. No modifico, tengo la imagen en la mente y lo ejecuto». No titula sus obras. La inspiración la encuentra en la calle. «El arte está en la calle, en los elementos cotidianos que lo rodean, como en las personas». El artista utiliza el collage y el figurismo. «A la hora de crear no tengo ninguna predilección de los colores, te puede surgir tanto el día como la noche». Además, tampoco se olvida de su tío Miguel Balerdi 'Mitxino', «de aquella hornada de personas que lucharon por la democracia en Euskadi sin importarles las ideologías y que se unieron para conseguir algo provechoso para el pueblo».

Balerdi siente que con 'ViaCrucis' ya es pasado y piensa en el presente. Va a empezar con obras grandes y con más figurismo. La base seguirá siendo la Cruz. «Es un símbolo muy importante en nuestra cultura, porque tiene algo divino. Es un proceso de iluminación. Pasas de un estado a otro estado mejor que te hace ser feliz».

Para Ramón, el arte es oxígeno. «Es mí estado natural» y la vena o la ilusión artística la tengo desde muy joven. No se olvida que a los diecisiete años la profesora argentina Victoria Montoliva, en Donostia, le ayudó en su devenir artístico. Sin olvidarse de la admiración que siente del pintor villabonatarra Bixente Ameztoy, no solo como artista, sino también como persona.

Dos Ángeles, guerra interior

El 'assemblage' o montaje está compuesto por 68 piezas que aportan su particular visión del tema. Acompañadas de propuestas abstractas en géneros, metales y técnicas mixtas, y entre ellas una pieza voluminosa con la estrella de David, símbolo masculino y femenino, con tres niños, siguiendo a los antiguos filósofos platónicos que decían que el alma consta de tres partes.

«Uno está con la Virgen, otro vestido de casero, que tiene una nube con lo bueno y lo malo, y otro negro, con un libro en la mano que marca la diferencia». Y el 'Dos Ángeles, guerra interior'. «Son dos en uno y parte del mismo. Es la guerra entre lo sabido y lo aprendido. El uno gris piedra, que simboliza lo terrenal, en contra el blanco divino, que simboliza la pureza, y como soporte la materia resquebrajada o invadida por la mala utilización de la palabra. Son dos ángeles que habitan en el mismo cuerpo y pelean. El uno nos guía en la ignorancia y el otro nos conduce a la ceguera. Y en medio de la contienda, dos caminos, el del azar y el de lo establecido». La muestra permanecerá abierta hasta el 23 de febrero, de lunes a viernes, de 18 a 20.30 horas, y los sábados de 11.30 a 14 horas. Los visitantes disponen de un libro para dejar sus aportaciones, críticas y sugerencias al artista villabonatarra.