Éxito de Guillermo Prieto en Badajoz

BELEN PARRA olaberria. Viernes, 13 de marzo 2020, 00:23 | Actualizado 08:12h. Comenta Compartir

El pasado fin de semana Guillermo Prieto se proclamó campeón de la primera prueba de la Copa de España de Ciclismo Adaptado. Guillermo tiene previsto realizar las 7 pruebas que completan la copa pero dependerá «del calendario y el presupuesto para tratar de optar a la victoria final».

Esta primera prueba se celebró en Badajoz en un circuito urbano de 5,5 kilometros, pero con un kilómetro de suelo empedrado y de «duro repecho», con algún tramo con un desnivel de hasta el 12%», cuenta el ciclista.

Los primeros kilómetros se hicieron dentro del pelotón pero Prieto atacó cuando llegaba a la subida empedrada y consiguió quedarse sólo en cabeza de carrera. La mayor parte de la carrera, de diez vueltas al circuito, la realizó con otro corredor pero de diferente categoría. Finalmente consigió llegar a meta, primero en la categoría MC4 , con un tiempo de 1:38:36 a una media de 34 km/h.

Medidas ante el coronavirus

Para poder contener la propagación del coronavirus, desde el día de ayer, jueves, el local para adultos se encuentra cerrado, y, a partir de hoy la Herri Eskola suspende las clases. Pero al mismo tiempo en Olaberria se han cancelado las diferentes actividades del Kulturaldia 2020 que se iban a celebrar hoy y el fin de semana.

El cuenta-cuentos y el mercadillo de libros y juguetes que se iba a ofrecer esta tarde se han cancelado y también la sesión de cine en el local para adultos. Al igual se suspende el campeonato de bolos que se iba a celebrar mañana y la final de la Copa Goierri del domingo.

A su vez, el Ayuntamiento ha decidido no impartir durante la semana que viene los diferentes cursos municipales. Kuttun Elkartea también ha interrumpido los cursos de patines e inglés hasta nuevo aviso.

Semana Santa

Aunque aún se desconoce lo que ocurrirá de cara a la Semana Santa, el plazo de inscripción, tanto para los talleres dirigidos a los niños como las actividades para los jóvenes que se quieren organizar para esta semana, se encuentra abierto hasta el 18 de marzo.

Los chavales nacidos entre el 2012 y 2017 podrán participar en los talleres que se van a realizar, de 10:00 a 13:00, durante los días 6, 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de abril. El precio por un niño socio es de 16 euros y el no socio pagará 20 euros. El segundo miembro de la familia socio pagará 13 euros y el no socio 18 euros. Y el tercer hermano, socio 10 euros y el no socio 15 euros.

Entre las actividades programadas para los jóvenes se encuentran una salida a City Jump de Gasteiz el 7 de abril, y un taller sobre el circo que se celebraría durante los días 14, 15, 16 y 17 de abril de 10:30 a 12:00 horas. El precio para el primer joven es de 20 euros, para el segundo hermano, 18 euros, y, para el tercero 15 euros.

La inscripción deberá hacerse en las oficinas municipales o a través de google forms.