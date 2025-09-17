Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Euskal mitologiako ipuin kontaketa Marimundukoren eskutik

J. Z.

ataun.

Asteazkena, 17 iraila 2025, 19:55

Euskal mitologia ez da ipuin fantastikoen bilduma hutsa. Mendeetan zehar, herritarrek inguruan gertatzen ziren fenomeno naturalak azaltzeko, beldurrak baretu eta ingurunea hobeto ulertzeko erabili dituzte mitoak. Ataunen, Jose Migel Barandiaran antropologoak lan handia egin zuen ahozko altxorra jasota, mito eta elezaharrak belaunaldiz belaunaldi gal ez zitezen.

Lan horren harira, Jentilbaratza Kultur Elkarteak urtero antolatzen ditu ipuin kontaketa saioak, Barandiaranek jasotako kondairak berriz ere entzun ahal izateko. Aurten, Maitane Aizpurua ataundarra izango da kontalaria, 'Marimunduko' izenarekin ezagunagoa, eta bere eskutik giro goxo eta magikoa sortuko da familian gozatzeko moduan.

Larunbata eta igandea

Parte hartzeko aurrez erreserba egitea nahitaezkoa da, kartel ofizialetan agertzen diren QR kodeak erabilita edo Gipuzkoanatura.eus webgunearen bidez. Prezioa pertsona bakoitzeko sei eurokoa izango da, eta informazio gehiago Anduetza Parketxean edo Barandiaran Museoan eskura daiteke, baita Gipuzkoanatura.eus atarian ere.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskal mitologiako ipuin kontaketa Marimundukoren eskutik