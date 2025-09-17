Euskal mitologiako ipuin kontaketa Marimundukoren eskutik

Tolosa GoierriEuskal mitologiako ipuin kontaketa Marimundukoren eskutik
ataun.
Asteazkena, 17 iraila 2025, 19:55
Euskal mitologia ez da ipuin fantastikoen bilduma hutsa. Mendeetan zehar, herritarrek inguruan gertatzen ziren fenomeno naturalak azaltzeko, beldurrak baretu eta ingurunea hobeto ulertzeko erabili dituzte mitoak. Ataunen, Jose Migel Barandiaran antropologoak lan handia egin zuen ahozko altxorra jasota, mito eta elezaharrak belaunaldiz belaunaldi gal ez zitezen.
Lan horren harira, Jentilbaratza Kultur Elkarteak urtero antolatzen ditu ipuin kontaketa saioak, Barandiaranek jasotako kondairak berriz ere entzun ahal izateko. Aurten, Maitane Aizpurua ataundarra izango da kontalaria, 'Marimunduko' izenarekin ezagunagoa, eta bere eskutik giro goxo eta magikoa sortuko da familian gozatzeko moduan.
Larunbata eta igandea
Parte hartzeko aurrez erreserba egitea nahitaezkoa da, kartel ofizialetan agertzen diren QR kodeak erabilita edo Gipuzkoanatura.eus webgunearen bidez. Prezioa pertsona bakoitzeko sei eurokoa izango da, eta informazio gehiago Anduetza Parketxean edo Barandiaran Museoan eskura daiteke, baita Gipuzkoanatura.eus atarian ere.
