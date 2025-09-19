Etnografia tailer esperimentala emango du Lera Ikerguneak Alkizan ikasturte honetan

Tolosa GoierriEtnografia tailer esperimentala emango du Lera Ikerguneak Alkizan ikasturte honetan
Kepa Fernandez de Larrinoak gidatuko du etnografiaren mundu bisioetan sakontzea helburu duen tailerra
Amaia Núñez
ALKIZA.
Ostirala, 19 iraila 2025, 20:13
Etnografia tailer esperimentala antolatu dute ikasturte honetarako Alkizan. Kepa Fernandez de Larrinoa etnografo, irakasle eta Lera Ikerguneko sortzaileak gidatuko ditu eskolak. Etnografia lanean murgiltzea izango da tailer esperimentalaren helburua.
Ikasleek sormenerako tarte zabala izango dute, esperimentazioan oinarrituta. Etnografia zer den ikasiko dute modu praktiko batean, ikerketa teknika honetan murgildu eta eskaintzen dituen bideak ikusteko.
Izen-ematea irekita dago parte hartu nahi duten guztientzat. Klaseak astelehenero izango dira, 10:00etatik 12:00etara Alkizan. Edozein herrietako pertsonak parte hartu dezakete. Matrikularen prezioa 35 eurokoa izango da hileko. Gutxienez bederatzi pertsonako taldea osatu beharko da ikastaroa aurrera ateratzeko eta kopuruarn arabera, prezioa murriztu egingo da. Izena emateko kultura@alkiza.eus idatzi behar da irailaren 26 baina lehen.
Ikasturtea urritik maiatza edo ekainera bitartean luzatuko da. Bertan idazketa, argazkilaritza edota teknologia berriek eskaintzen dituzten baliabideekin gauzak nola dokumentatu, eguneroko bat nola eraman, apunteak eta informazio hori nola filtratu ikasiko dute, besteak beste. Beti ere, modu praktiko batean, norberak aukeratzen duen gai eta metodoak erabilita.
