Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kepa Fernandez de Larrinoak gidatuko du tailerra. A. NÚÑEZ

Tolosa Goierri

Etnografia tailer esperimentala emango du Lera Ikerguneak Alkizan ikasturte honetan

Kepa Fernandez de Larrinoak gidatuko du etnografiaren mundu bisioetan sakontzea helburu duen tailerra

Amaia Núñez

ALKIZA.

Ostirala, 19 iraila 2025, 20:13

Etnografia tailer esperimentala antolatu dute ikasturte honetarako Alkizan. Kepa Fernandez de Larrinoa etnografo, irakasle eta Lera Ikerguneko sortzaileak gidatuko ditu eskolak. Etnografia lanean murgiltzea izango da tailer esperimentalaren helburua.

Ikasleek sormenerako tarte zabala izango dute, esperimentazioan oinarrituta. Etnografia zer den ikasiko dute modu praktiko batean, ikerketa teknika honetan murgildu eta eskaintzen dituen bideak ikusteko.

Izen-ematea irekita dago parte hartu nahi duten guztientzat. Klaseak astelehenero izango dira, 10:00etatik 12:00etara Alkizan. Edozein herrietako pertsonak parte hartu dezakete. Matrikularen prezioa 35 eurokoa izango da hileko. Gutxienez bederatzi pertsonako taldea osatu beharko da ikastaroa aurrera ateratzeko eta kopuruarn arabera, prezioa murriztu egingo da. Izena emateko kultura@alkiza.eus idatzi behar da irailaren 26 baina lehen.

Ikasturtea urritik maiatza edo ekainera bitartean luzatuko da. Bertan idazketa, argazkilaritza edota teknologia berriek eskaintzen dituzten baliabideekin gauzak nola dokumentatu, eguneroko bat nola eraman, apunteak eta informazio hori nola filtratu ikasiko dute, besteak beste. Beti ere, modu praktiko batean, norberak aukeratzen duen gai eta metodoak erabilita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Etnografia tailer esperimentala emango du Lera Ikerguneak Alkizan ikasturte honetan

Etnografia tailer esperimentala emango du Lera Ikerguneak Alkizan ikasturte honetan