La Benita, la de Zacarias Pinilla, El chatarrero

A nuestra madre querida, 'La chata'. Mi querida madre, mi madre guapa, mi madre buena. La vida te dio una segunda oportunidad, y vaya si ... la aprovechaste. Casi nueve años más... (hasta los 82 años, como el aita).

Y a partir de aquel día (25 de noviembre de 2016), comenzó otra nueva vida para todos, y sobre todo para ti, ama. ¡Qué bien te adaptaste! No es fácil. Solo de vez en cuando decías: «¿No oyes el ruido de los tacones? ¡Qué envidia me da!». Y ya, cambiabas de tema, y 'palante' como tú eras.

A partir de aquello, tu vida era tu familia, amigos, tus dibujos, la 'pelu' los miércoles a las 12.00, bajar al hogar a jugar a las cartas aunque diluviara, con la bolsa de basura para que te tapase las piernas. Y con tu silla al fin del mundo. Siempre te decía que hacías más paradas que el Junetorri con tu silla. Y siempre me decías: «¿Y qué quieres que haga? Soy así».

¡Qué ejemplo de superación nos habéis demostrado los dos! De mayor quiero ser como vosotros. Eras luz, como una bombilla (Led, porque supiste adaptarte a todo), con ese pelo blanco inmaculado, que todo lo iluminaba allá donde fueses.

Y, de pronto, casi sin darnos tiempo, discreta como tu eras, te apagaste y te fuiste, nos dejaste. Ha sido como tú querías ama: en tu casa, en tu cama, todos juntos. Esa mañana del 16 del julio estuvimos hablando tranquilamente, comiste, y a pesar de no querer, el sueño se apoderó de ti, para no despertarte más. ¡Cómo lo sabías pájara!

Te has ido sabedora de todo. ¿Que cómo lo hemos sabido? Ama, solo bastaba mirarte y ver esa sonrisa en tu rostro, por última vez, seguías brillando con luz propia. Te has ido en paz, te lo merecías. Lo has dado todo por tu familia, asi que puedes irte tranquila ama. Te has ido rápido y sin sufrir ¡Qué alegría más triste ama!

Nunca podremos olvidar las tantas y tantas muestras de cariño, ayuda y apoyo de todos los que nos habéis acompañado de una manera u otra. Y eso nos reconforta, son momentos duros, era nuestra madre. Los que habéis pasado por este trance lo sabréis. Y me pregunto: ¿Hay algún amor más puro e incondicional que el de una madre o un padre? Los que somos padres lo sabemos también. Damos la vida si hace falta por nuestros hijos.

Para tu cumpleaños, el 25 de junio, te pregunté: «Ama, ¿Qué quieres que te compre?». Y tú me dijiste: «Nada hijo, solo quiero que te pongas bien, que vuelvas a ser el de antes». Y cuando tu corazón dejó de latir, te dije: «Ama, mi madre guapa, mi madre buena. Te prometo que me pondré bien, pero necesito que me ayudes a llorarte a ti, y a llorarle al aita». Así como en las ofertas de los supermercados, hago un 2X1, y podré pasar el duelo de los dos a la vez.

Te lo prometí ama, y vaya si me ayudaste. Fue decírtelo, estando de cuerpo presente, y empecé a llorar; pero un lloro sosegado, tranquilo, el regalo que querías para tu cumpleaños. Ama, voy por el buen camino, será duro pero los dos me ayudaréis, aita eta ama!

Cuando se nos fue nuestro padre (7 de noviembre de 2021) me quedé sin lágrimas, no se lo deseo a nadie. Llorar calma, tranquiliza, reconforta, lo que yo no tuve contigo aita. ¡Siempre serás mi ídolo, mi alma gemela aita!

Pero ahora si puedo llorar ama, estoy tranquilo, en paz conmigo mismo. Tu regalo de cumpleaños me lo has dado a mi, y siempre te estaré eternamente agradecido. Por nosotros no os preocupéis, estaremos bien, y como dice tía: «Así como se asienta la tierra, se asientan los corazones».

Tengo que terminar que a mi no me gusta hablar, ¡Soy tímido! Agradezco al DV, a Elisa y a Amaia, por todos las facilidades recibidas para hacer esto posible. Aquí no hay IA, ha hablado el corazón. Disculpadme si he dejado algo o a alguien en el tintero. ¿Continuará? Auskalo.

Y para finalizar, solo pedimos una cosa: mesedez, no nos preguntéis si vamos a vender o alquilar la casa de nuestros padres, nos hace daño; es muy reciente. Esas cosas quedan para la familia. Se nos ha ido lo que más queríamos, nuestra madre, y eso no se paga con dinero. Para todo lo demás, Mastercard.

Mila esker denoi, Legazpi, gure herria! Aita y ama, honraremos vuestra memoria, ¡Gure guraso maiteak!

Agur ama, agur aita. Legazpi, el 7 de noviembre de 2021 y 17 de julio de 2025.

Y como decía el aita: «Si te preguntan por mí, decid que no me habéis visto».

Vuestros hijos, Paco, Esteban y Ana, para siempre.