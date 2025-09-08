Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Erromesak, pasa den asteburuan egindako irteeran (Urbian) ateratako talde argazkia. S.U.

Segura

Erromesek Arantzazura urteroko bisita egin zuten

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Segura

Astelehena, 8 iraila 2025, 20:53

Asteburuan, ohiturari eutsiz, Mutiloa, Zerain eta Segurako hainbat herritarrek erromesaldia egin zuten Arantzazura. Parte-hartzaileetako gutxi batzuek Seguratik oinez abiatu zuten bidea, baina gehienek autobusa hartu zuten Aldaolako aparkalekuraino, hortik aurrera ibilbidea laburtuz.

Arantzazura iritsi ostean, taldeak Urbiara jarraitu zuen: batzuk Aizkorritik igo ziren, beste batzuk ohiko ibilbidea aukeratuz. Aurten Urbiako fonda itxita dagoen arren, bertako kudeatzaileek, erromesei ateak ireki eta kafea, pattarra zein bestelako edariak doan eskaini zizkieten. Eguraldi lagun, Urbian bazkaria egin zuten, eta arratsaldeko 16:30ak aldera itzuli ziren Arantzazura.

