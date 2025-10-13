Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Errezil sagar azoka azaroaren 16an ospatuko da

J. Z.

gabiria.

Astelehena, 13 urria 2025, 20:25

Comenta

Erbie elkarteak, Udalaren laguntzarekin, Errezil sagar azoka antolatuko du aurten ere. Ohiturari eutsiz, azoka azaroaren hirugarren igandean egingo dute, hau da, azaroaren 16an.

Antolatzaileek gabiriar guztiak gonbidatu dituzte parte hartzera, hainbat modutan egin baitaiteke. Aurten ere hiru atal izango ditu azokak: Errezil sagar lehiaketa, sagargoxo edo menbrilo lehiaketa, eta baserriko produktu nahiz artisau lanen salmenta. Helburua da lehiaketa hutsa baino gehiago izatea, herrian sortzen den eskaintza zabala ezagutarazteko eta balioan jartzeko.

Lehiaketetan parte hartu nahi dutenek urriaren 24 baino lehen eman beharko dute izena, udaletxera bertaratuta edo telefonoz deituta. Horrez gain, izena ematean zein ataletan parte hartu nahi den adierazi beharko da: Errezil sagar lehiaketan, sagargoxo edo menbrilo lehiaketan, edo salmenta postu batean.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Errezil sagar azoka azaroaren 16an ospatuko da