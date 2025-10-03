Erraldoiak protagonista mozorro egunean

Tolosa GoierriErraldoiak protagonista mozorro egunean
Ostirala, 3 urria 2025, 20:14
San Migel jaien bigarren asteburuari hasiera emateko atzo mozorroen eguna ospatu zuten Irurako herritarrek. Garai eta estilo ezberdinetako pelikula eta serieetako pertsonaiek hartu zituzten kaleak, besteak beste, Adams familia, Pacific Blue-koa genteak, eta abar. Arratsaldean, erraldoien topaketa izan zen protagonista. Amasa-Villabonako, Anoetako, Arguedaseko, Irurako, Noaingo, Pasaiako eta Utergako konpartsek parte hartu zuten topaketan. Haur, gazte zein helduek gogoz jarraitu zituzten herrian zehar egin zuten ibilbidean.