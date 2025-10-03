Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AMAIA NÚÑEZ

Tolosa Goierri

Erraldoiak protagonista mozorro egunean

Ostirala, 3 urria 2025, 20:14

Comenta

San Migel jaien bigarren asteburuari hasiera emateko atzo mozorroen eguna ospatu zuten Irurako herritarrek. Garai eta estilo ezberdinetako pelikula eta serieetako pertsonaiek hartu zituzten kaleak, besteak beste, Adams familia, Pacific Blue-koa genteak, eta abar. Arratsaldean, erraldoien topaketa izan zen protagonista. Amasa-Villabonako, Anoetako, Arguedaseko, Irurako, Noaingo, Pasaiako eta Utergako konpartsek parte hartu zuten topaketan. Haur, gazte zein helduek gogoz jarraitu zituzten herrian zehar egin zuten ibilbidean.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Erraldoiak protagonista mozorro egunean

Erraldoiak protagonista mozorro egunean